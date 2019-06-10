Экс-глава Коми осужден на 11 лет

Обвинение настаивало еще на одной статье - организация преступного сообщества. Однако суд не нашел достаточно доказательств этому. Тем не менее, ближайшие годы Вячеславу Гайзеру придется провести в колонии строгого режима.

Всего на скамье подсудимых по этому громкому делу оказалось 13 человек, среди которых как бывшие чиновники Коми, так и видные бизнесмены региона. По данным следствия, с 2005 года эта группа мошенническим путем завладела акциями крупнейшей местной птицефабрики более чем на 3 миллиарда рублей, похитила 67 миллионов рублей из «Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми», нахапала взяток за раздачу должностей и «крышевание» почти на 200 миллионов рублей и «отмыла» преступных средств почти на миллиард рублей.

Для остальных участников группы обвинение запрашивало сроки от 8 до 20 лет. В итоге суд назначил наказания от пяти лет условно до девяти лет колонии строго режима - бывшему заместителю Гайзера Алексею Чернову. Двое фигурантов до приговора не дожили - гендиректор компании «Комижилстрой» Антон Фаерштейн покончил с собой в СИЗО, а бизнесмен Алексей Соколов погиб в ДТП.

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