2019-06-10T15:13:53+03:00
Общество

В технопарке «Водный стадион» построят новые корпуса

Собянин рассказал о планах развития IT-технологий в столице
Светлана ВОЛКОВА
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Как отметил мэр, «Лаборатория Касперского» надежно защищает электронные системы правительства МосквыКак отметил мэр, «Лаборатория Касперского» надежно защищает электронные системы правительства МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 10 июня, мэр Москвы Сергей Собянин посетил технопарк «Водный стадион». В комплексе зданий на Ленинградском шоссе находится главный офис международной компании «Лаборатория Касперского», работающей в сфере информационной безопасности. Компания является якорным резидентом технопарка. Из более чем 4 тысяч высококвалифицированных сотрудников «Лаборатории» 2,6 тысяч трудятся в технопарке «Водный стадион».

- Жизнь москвичей невозможно представить без электронных услуг, электронной записи в детские сады и поликлиники, - сказал мэр Сергей Собянин. - Но чтобы вся эта огромная электронная инфраструктура работала, она должна быть защищена от взломов и других киберугроз. В городе растет уровень проникновения интернета, развития информационных технологий, без которых уже практически не управлять городом, ни жить в городе комфортно невозможно. При этом и хакерских атак становится больше. Их количество исчисляется даже не десятками, а тысячами. Это, конечно, серьезный вызов для города, для будущих технологий. Не так давно канатная дорога стояла несколько дней. Это тоже ведь была хакерская атака. Идут атаки на интеллектуально-транспортную систему, портал mos.ru.

Как отметил мэр, «Лаборатория Касперского» надежно защищает электронные системы правительства Москвы, а значит, и безопасность миллионов москвичей.

«Для Москвы надежная работа «Лаборатории Касперского» важна не меньше, а в чем-то даже и больше, чем работа полиции. Мы настроены на продолжение нашего многолетнего сотрудничества и поддерживаем планы «Лаборатории Касперского» по расширению своего бизнеса, включая строительство новых корпусов в технопарке «Водный стадион», - отметил Сергей Собянин.

Сейчас в технопарке на площади 70,5 тысяч квадратных метров размещаются офисы, конгресс-холл, коворкинг, а также два спортивных зала для сотрудников. Кроме того, по программе «Инкубатор «Лаборатории Касперского» в технопарке «Водный стадион» работают 8 стартапов, в которых работают 96 человек.

С сотрудниками одного из таких проектов под названием Verisium пообщались Сергей Собянин и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Специалисты Verisium занимаются разработкой платформы для борьбы с контрафактом одежды и аксессуаров и общения брендов с пользователями. В основе технологии лежит NFC чип, распознаваемый с помощью мобильного приложения для смартфона.

В планах развития технопарка «Водный стадион» - строительство второй очереди корпусов и создание новых рабочих мест. Кроме дополнительных офисных зданий, здесь планируется благоустройство и создание спортивных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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