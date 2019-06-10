Сейчас в редакции проекта "Сноб" работают сотрудники полиции. Их помощь понадобилась утром в понедельник, 10 июня, когда после выходных дней сотрудники открыли дверь офиса и увидели там настоящий погром.

- В офис проекта «Сноб» влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны. В офис не можем попасть, поскольку там сейчас работает криминалист. Телеканал «Дождь» приютил пятерых сотрудников «Сноба» — огромное им за это спасибо, - рассказала Ксения Чудинова, редактор проекта "Сноб"

В Москве разгромили редакцию проекта "Сноб"

В полиции информацию о погроме подтвердили. Известно, что все произошло накануне ночью В офисное здание проник неизвестный мужчина, которого сняли камеры видеонаблюдения. Пока его личность и мотивы установить не удалось.

- Мы будем просить о помощи с техникой. Мы маленькое издание и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом, - сообщила Ксения Чудинова.

"Сноб" - это электронный журнал, который объединяет в себе авторов не только из России, но и зарубежных стран.