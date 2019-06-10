2019-06-10T16:09:06+03:00
Политика

Москалькова доложила Путину о «деле Голунова»

Омбудсмен по правам человека представила президенту ежегодный доклад
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Одним из поводов для встречи Владимира Путина с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой стало дело журналиста Ивана Голунова. Правда, докладывала о нем омбудсмен президенту в закрытой части беседы, а в присутствии прессы представила главе государства ежегодный доклад в области защиты прав человека в России.

- У вас даже закладки сделаны, - обратил внимание Путин на принесенный ему обширный том.

- Да, заложен рейтинг обращений: каких обращений поступило к нам больше всего, и какие результаты нашей работы – во второй закладке, в третьей – те рекомендации, которые мы даём органам власти, субъектам федерации по результатам рассмотрения.

Всего за год омбудсмену поступило 38 650 обращений, и это меньше, чем годом ранее, - почти на четыре тысячи.

- Те проблемы, с которыми обращались в прошлом году, разрешены с вашей помощью, – они касались «валютных ипотечников». Почти семь тысяч семей не были лишены единственного жилья, - рассказала Москалькова. - Почти год после создания по вашему распоряжению специальной программы работала комиссия, и каждого мы индивидуально смотрели, с тем чтобы решить, какую помощь можно оказать.

- Я смотрю, много обращений по вопросам гражданства, - обратил внимание президент.

- По вопросам гражданства особенно много из Украины приходило, - подтвердила омбудсмен. - Те меры, которые приняты по упрощению гражданства, конечно, тоже сняли напряжённость, и меньше стало поступать обращений по этой линии. По Байконуру вопрос решён, после того как вы вмешались и поддержали, и 185 семей получили субсидии для приобретения жилья. Большая проблема решена с Крымом, когда бывшие украинские военнослужащие оказались в ситуации, когда они лишались прописки, регистрации, и по вашему указу эта ситуация разрешена.

- По вопросу уголовно-процессуального законодательства всё-таки больше всего вопросов, - продолжил Путин листать доклад.

- К сожалению, да. Причём в этом году на фоне общего снижения обращений граждан, конечно, расстраивает то, что большое количество жалоб связано с тем, что люди не могут добиться возбуждения уголовного дела, - рассказала Москалькова. - Есть случаи, когда на протяжении многих лет проверяются обстоятельства по заявлению, отказывается в возбуждении уголовного дела, прокурор отменяет эти постановления, тем не менее следователь не выполняет эти рекомендации, и когда возбуждается уголовное дело, доказательная база потеряна.

- На втором месте как раз жилищное законодательство, вопросы в этой сфере, - перелистнул еще несколько страниц Путин. - Их в этом году тоже стало чуть меньше, даже не чуть, а прилично меньше, чем в позапрошлом.

- Прилично меньше, потому что приняты большие меры по переселению из ветхого и аварийного жилья, - ответила омбудсмен. - В этом году мы впервые ввели раздел по защите прав арктических территорий. Для них эта тема, к сожалению, остаётся более актуальной. А во многих регионах та федеральная программа, которая работала, дала результаты, и все ждут реализации национальных проектов, которые могут продвинуть эту тему.

Иван Голунов: Я никогда не принимал наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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