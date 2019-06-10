2019-06-10T17:06:18+03:00
Общество

Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом Европы и лучшей авиакомпанией для путешествий в Азию

Российский авиаперевозчик получил туристический «Оскар» - премию World Travel Awards 2019
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Аэрофлот второй год подряд подтверждает свое лидерство на рынке европейских авиаперевозок: российская компания победила сразу в трех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards 2019. Эта премия считается своего рода «Оскаром» в туристическом бизнесе. На европейском этапе World Travel Awards 2019 Аэрофлот признан «Лидирующим авиационным брендом Европы», «Авиакомпанией Европы с лучшим бизнес-классом» и «Лучшей авиакомпанией Европы для путешествий в Азию».

Премия оценивает достижения компаний и брендов в сфере туризма, авиаперевозок и гостиничной индустрии. Главные критерии отбора призеров - качество услуг и уровень сервиса. В течение года World Travel Awards выбирает победителей на трех уровнях: в масштабах страны, на региональном, а затем на мировом. Награды присуждаются по итогам он-лайн голосования, в котором принимают миллионы путешественников, а также сотни тысяч профессиональных экспертов со всей планеты. Финал европейского этапа премии World Travel Awards 2019 и торжественное награждение победителей прошли 8 июня на португальском острове Мадейра.

Победа в номинации «Лидирующий авиационный бренд Европы» снова подтвердила статус Аэрофлота как одного из лидеров глобального рынка авиаперевозок. Премия в номинации «Авиакомпанией Европы с лучшим бизнес-классом» - это высокая оценка качества сервиса и комфорта, которые ждут пассажиров премиального сегмента. Третья победа — звание «Лучшей авиакомпании Европы для путешествий в Азию» показывает, что Аэрофлот надежно закрепился в качестве ведущего игрока на азиатском направлении. Транзит из Европы в Азию считается самым свободным и конкурентным рынком в мире авиаперевозок, и, как следствие, самым многообещающим для роста.

Аэрофлот уже не первый год оказывает уверенные победы, оставляя позади конкурентов. Три года подряд авиакомпания признается самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии Brand Finance, ведущего оценщика брендов. В 2019 году американская ассоциация АРЕХ назвала российский авиаперевозчик авиакомпанией с самыми комфортабельными креслами. В этом году Аэрофлот впервые получил статус «Лучшей авиакомпании для транзита между Китаем и Европой» - это звание россиянам присвоила китайская премия Stars Awards. Кстати, уже третий год подряд китайцы называют Аэрофлот самой любимой иностранной авиакомпанией (по итогам премии Flyer Award 2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Андрей Макаревич: Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - не знаю. Встретимся на концерте в Москве 29 июня!
Лидер прославленной группы, которая отмечает в эти дни своё 50-летие, дал интервью обозревателю Александру Гамову для сайта kp.ru и Радио "Комсомольская правда"
Мягкий вождь: в Новосибирске детям предложили слепить Сталина из пластилина и пострелять по американцам
В городе прошел праздник, посвященный генералиссимусу. Коммунисты позвали школьников на площадку «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» и провели специфические конкурсы
Новости 24
Адвокаты Захарченко обжалуют приговор суда
Трамп: США введет новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
"Полковник-миллиардер" Захарченко получил 13 лет колонии
Задержан девятый участник драки, в которой убили экс-спецназовца ГРУ Никитe Белянкина
Суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов
Таможня задержала вылет рейса из Внуково
В Конгрессе США заинтересовались монополией Amazon, Apple, Facebook и Google
Москвича обманули на 127 тысяч рублей, пообещав место в Росгвардии
Полковник-миллиардер Захарченко лишен воинского звания
Правительство опубликовало концепцию нового Кодекса об административных нарушениях
Руководитель аппарата правительства прокомментировал изменения в КоАП
На вокзале в Швеции обезвредили мужчину, который угрожал взорвать бомбу
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре
Путин и Токаев подтвердили стремление укреплять российско-казахстанские отношения
Министр финансов объяснил почему реальные доходы россиян уменьшаются при росте зарплат
Композитор Родион Щедрин получил госпремию за гуманитарную деятельность
Инаугурация новоизбранного президента Казахстана запланирована на 12 июня
Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения
Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате
Президент Молдавии Игорь Додон не собирается подавать в отставку
Медведев поручил упростить строительство школ и сократить расходы