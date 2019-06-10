Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом Европы и лучшей авиакомпанией для путешествий в Азию

Аэрофлот второй год подряд подтверждает свое лидерство на рынке европейских авиаперевозок: российская компания победила сразу в трех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards 2019. Эта премия считается своего рода «Оскаром» в туристическом бизнесе. На европейском этапе World Travel Awards 2019 Аэрофлот признан «Лидирующим авиационным брендом Европы», «Авиакомпанией Европы с лучшим бизнес-классом» и «Лучшей авиакомпанией Европы для путешествий в Азию».

Премия оценивает достижения компаний и брендов в сфере туризма, авиаперевозок и гостиничной индустрии. Главные критерии отбора призеров - качество услуг и уровень сервиса. В течение года World Travel Awards выбирает победителей на трех уровнях: в масштабах страны, на региональном, а затем на мировом. Награды присуждаются по итогам он-лайн голосования, в котором принимают миллионы путешественников, а также сотни тысяч профессиональных экспертов со всей планеты. Финал европейского этапа премии World Travel Awards 2019 и торжественное награждение победителей прошли 8 июня на португальском острове Мадейра.

Победа в номинации «Лидирующий авиационный бренд Европы» снова подтвердила статус Аэрофлота как одного из лидеров глобального рынка авиаперевозок. Премия в номинации «Авиакомпанией Европы с лучшим бизнес-классом» - это высокая оценка качества сервиса и комфорта, которые ждут пассажиров премиального сегмента. Третья победа — звание «Лучшей авиакомпании Европы для путешествий в Азию» показывает, что Аэрофлот надежно закрепился в качестве ведущего игрока на азиатском направлении. Транзит из Европы в Азию считается самым свободным и конкурентным рынком в мире авиаперевозок, и, как следствие, самым многообещающим для роста.

Аэрофлот уже не первый год оказывает уверенные победы, оставляя позади конкурентов. Три года подряд авиакомпания признается самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии Brand Finance, ведущего оценщика брендов. В 2019 году американская ассоциация АРЕХ назвала российский авиаперевозчик авиакомпанией с самыми комфортабельными креслами. В этом году Аэрофлот впервые получил статус «Лучшей авиакомпании для транзита между Китаем и Европой» - это звание россиянам присвоила китайская премия Stars Awards. Кстати, уже третий год подряд китайцы называют Аэрофлот самой любимой иностранной авиакомпанией (по итогам премии Flyer Award 2019).