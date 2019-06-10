Тестируем пляжи Москвы: Зона отдыха на озере Черное, которую местные хранят в секрете

В такую жару хочется доползти до ближайшего водоема, скатиться кубарем в воду и качаться весь день на поверхности как поплавок. От одного берега к другому.

Примерно так, кстати, жители столицы и делают. Городские пляжи забиты людьми даже в рабочие дни. Свободный шезлонг в такую погоду выглядит как восьмое чудо света.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о пляжах «Левобережный» и «Серебряный бор - 2». На этот раз корреспондент «КП» посетил зону отдыха «Мещерское» в Новой Москве и озеро «Черное» в Зеленограде.

Место для купания детей.Фото: Павел КЛОКОВ

Бесплатный водопой, фотоссесии и баба Зина

Все же помнят фильм Аллы Суриковой «Будьте моим мужем»? И как Андрей Миронов искал себе на пляже свободное место? Вот примерно также и я шёл недавно по берегу Мещерского озера, повязав на голову мокрую футболку (чтобы не припекло). Это местечко расположено у подножия леса и поэтому выглядит как на открытке. Высоченные сосны, березы, осины, ели как будто стоят на страже своего маленького озера, вокруг которого сотни людей.

С одной стороны водоём приспособлен для рыбной ловли. Однако весь деревянный настил усыпан отдыхающими. На всём берегу мне попался всего один рыбак, не поймавший за весь день даже пескарика.

Озеро можно обойти вокруг за 20 минут.

На другом берегу раскинулся пляж. Здесь уже как на море. Песочек (на удивление чистый). Шезлонги (бесплатные). Дощатые дорожки (чтобы ноги не обжигать). Волейбольная сетка, спасательная вышка, башни из мокрого песка и Стас Михайлов из приемника. Куда ж без него.

Мне больше всего понравился питьевой фонтанчик, установленный рядом с медпунктом. Мелочь, а как приятно. На кнопочку нажал - и из крана снизу вверх бьет струя холодной воды. Все напитки, которые приносятся с собой, делаются тёплыми через десять минут. Даже если погрузить бутылки в воду.

На берегу есть поисково-спасательная станция и туалеты (современные, кстати, - с водопроводом и раковинами).

Отсутствие магазина и кафе в полной мере компенсирует баба Зина, которая ездит по территории на трехколёсном велосипеде и кричит на весь Мещерский район:

- Мороженое! Газированная вода! Пирожки!

Баба Зина и её мобильный "киоск".Фото: Павел КЛОКОВ

Шляпа у бабы Зины настолько широкая, что во время ее появления отдыхающим приходится пригибать голову. Я хотел купить водички, но баба Зина меня не услышала (вероятно, из-за собственного крика). И гордо проехала мимо.

Если вам не нравится песок, можно расположиться на газоне (ближе к лесу он прохладный, потому что там тень). Некоторые даже ставят палатки.

На фоне этих живописных мест фотографируются парочки. При мне на одном из деревянных мостиков позировали жених и невеста. Фотограф терпеливо выждал момент, пока я пройду мимо (о, как я его понимаю!), и продолжил щёлкать влюблённых клиентов.

Качели, детские площадки, беседки - все это есть.

Отдыхающие более раскованы, чем, например, на «Левобережном» пляже. Пивко мелькает на каждом третьем шезлонге.

Фонтанчики с питьевой водой.Фото: Павел КЛОКОВ

В целом, впечатление отличное.

Адрес: ул. Воскресенская, 5-31.

Как добраться: с Киевского вокзала до станции «Сколково» электричкой, дальше пешком по Мещерскому проспекту в сторону ул. Очаковская.

Озерцо маленькое, да чистенькое

Этот пляжик напоминает уютный деревенский уголок, хотя и находится в черте Москвы (ЗелАО). Тоже зелень вокруг. Небольшой песчаный пятачок. Мостик, с которого нельзя нырять (глубина под ним 40 см). Детские горки. Лавочки.

Пожалуй, это самый маленький пляж, который я видел.

- Не пишите про нас, пожалуйста, - совершенно искренне попросила меня одна женщина после того, как я ей представился. - А то к нам вся Москва съедется. Местечко-то отличное. Вода чистейшая. Потому что озеро торфяное. Обратите внимание, даже не пахнет ничем.

Лесок вокруг усыпан шашлычниками. Пока один человек охраняет, вся остальная компания купается.

Я подошёл к информационному стенду. Сразу три плаката призывают не пить спиртное.

«Алкоголь тянет ко дну! В прошлом году на территории Москвы утонули 64 человека, 32 из них были в состоянии алкогольного опьянения».

Несложный комикс для купающихся.Фото: Павел КЛОКОВ

На соседнем листке даже гроб нарисовали для убедительности.

На мой мимолетный взгляд, отдыхают возле Чёрного озера культурно. Больше половины людей приходят с детьми. Для них огорожен «лягушатник». Водоём не очень глубокий (максимальная глубина - два метра).

Кафешек нет. Все бегают в продуктовый магазин на соседней улице. Кабинки для переодевания есть. Шезлонги тоже (22 штуки). Все бесплатно.

Сотрудники полиции дежурят вместе со спасателями.

В общем, никаких излишеств, но все необходимое есть. В том числе, спортивные снаряды, футбольная площадка и туалет.

Адрес: Зеленоград, озеро Черное.

Как добраться: от Ленинградского вокзала до станции «Крюково», затем на автобус N31 (остановка «7-й торговый центр).

Где еще можно освежиться

Школьное озеро

Кабинки для переодевания, волейбольная площадка, настольный теннис, дежурная станция скорой помощи, спасательный пост, детские площадки с качелями и «лягушатник» (зона купания, отгороженная для детей).

Адрес: Зеленоград, 10-й мкрн.

Как добраться: от Ленинградского вокзала до станции «Крюково», затем на автобусе N29.

«Серебрянный Бор - 2»

Волейбольная площадка (на искусственном газоне), кафе, шезлонги платные (100 рублей в час или 500 рублей - без ограничения времени), пара душевых леек. Для детей -бревенчатая зона, напоминающая джунгли, а также бесплатный настольный футбол и аэрохоккей.

Адрес: ул. Таманская, 44.

Как добраться: от ст. м. «Полежаевская» на троллейбусе N21 (остановка «Берег Москвы-реки»)

«Серебрянный Бор - 3»

Считается, что здесь самая чистая вода. Огромный пляж, кафе, качели, турники, тренажеры, большой теннис (от 1500 рублей в час), прокат катеров и водных лыж.

Адрес: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора.

Как добраться: от ст. м. «Полежаевская» на маршрутке N190 или N390

«Левобережный»

Огромный детский городок, открытый душ, масса аттракционов. Зона для скейтеров. Футбольная и волейбольные площадки. Есть торговая точка с кофе и булочками.

Адрес: ул. Левобережная, 10.

Как добраться: ст. м. «Ховрино», автобус N958 (остановка «Интернат»)

Зона отдыха «Тропарево»

Большой парк с прогулочными аллеями, «птичий городок» с кормушками, беседки, фонтан с питьевой водой, игровая территория для детей, бесплатные шезлонги. В этом году «Тропарево» приняли в эксплуатацию не сразу, а лишь спустя неделю после открытия сезона.

Адрес: ул. Академика Виноградова, 12

Как добраться: от станции «Тёплый стан» на автобусе N227 до остановки парк «Тропарево».