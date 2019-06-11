2019-06-10T18:58:51+03:00
Экономика

Бизнес увидел в сотруднике личность

Эксперты считают, что экономике выгоднее принять человекоцентричный подход к развитию персонала
Павел ЧЕРНЫШОВ
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7 июня на площадке Международного экономического форума в Петербурге гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев призвал лидеров из мира политики, бизнеса и образования включиться в обсуждение человекоцентричного подхода к решению проблемы кадровой ямы и растущего дефицита кадров.

«Вызов времени состоит в том, что необходимо провести кадровую революцию, - сообщил экспертам Алексей Лихачев. - Ценности и убеждения человека - это не обременение, это актив и возможность его вовлечь в решение производственных и учебных задач. Необходимо обращение к человеку, выстраивание вокруг него кадровой политики. Получается человекоцентричная модель».

Пять принципов новой кадровой политики. Каждый человек получает базовый набор компетенций, необходимый для работы в условиях неопределенности и быстрых изменений на рынке труда. Профессиональное развитие каждого человека осуществляется по персональной траектории в течение всей жизни. Информация о вакансиях в регионе работника и за его пределами легко доступна, при этом трудоустройство возможно на базе его компетенций и реального опыта, независимо от формального образования, жизненной ситуации, физического состояния или социального статуса. Трудовая мобильность, гибкие форматы работы и удаленная занятость доступны для каждого, независимо от места нахождения. Рабочее место и условия труда предусматривают возможности для профессионального развития каждого работника, независимо от его убеждений.

«Инициатива предлагает принять индивидуальный подход к талантам - это большой шаг в верном направлении, - отметил старший партнер и управляющий директор компании «BCG Россия» Владислав Бутенко. - В ходе исследования удалось установить, что уже сейчас более миллиарда человек либо недостаточно, либо излишне квалицированы для выполняемой ими работы. Медлить с поиском решения проблемы нельзя».

Глава «Росатома» предложил продолжить международный диалог в августе во время мирового чемпионата WorldSkills в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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