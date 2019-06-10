2019-06-10T17:22:26+03:00
Звезды

«Той женщине, которая поёт»: ученики Серебренникова посвятили Примадонне открытие «Кинотавра»

Правда сама Алла Борисовна на киносмотр не прилетела
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Главные звёзды «Гоголь-центра» спели хиты Аллы Пугачевой.Главные звёзды «Гоголь-центра» спели хиты Аллы Пугачевой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Концертную программу «Наша Алла» звезды «Гоголь-центра» уже показывали дважды в апреле, в юбилейный месяц Аллы Пугачевой, которой исполнилось 70 лет. Но тогда на спектакль невозможно было попасть, все билеты были раскуплены.

Постановка Кирилла Серебренникова была устроена так, что главные звёзды «Гоголь-центра» пели хиты Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алла Пугачева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алла Борисовна побывала на премьере и вольной интерпретацией своих песен осталась довольна.

— После сольного триумфального концерта в Кремле Алле Борисовне предложили осенью сделать точно такой же сольник в Питере. И она вроде бы была не против, — рассказали «КП» в окружении звезды. — Но побывав на постановке Серебренникова, услышав, как пели ребята, Пугачева отказалась от питерского концерта. Мол, пусть молодежь гастролирует.

Понятно, что все мы до сих пор надеемся, что Алла Борисовна передумает и повторит «на бис» свой юбилейный концерт, но пока певица решила сделать паузу.

А звезды «Гоголь-центра» тем временем показали эту программу на банкете по случаю открытия юбилейного 30 «Кинотавра». У сцены под хиты Пугачевой танцевала дочь Бориса Ельцина Татьяна Дьяченко со своим супругом Валентином Юмашевым.

Очень своеобразно спела «Белую дверь» Ян Гэ. Особенно пронзительна с пугачёвской «Кукушкой» была Мария Поезжаева, жена знаменитого оператора Влада Опельянц.

Говорят, Примадонна после апрельского концерта прониклась именно ее трёхминутным спектаклем.

Ученики Серебренникова посвятили Примадонне открытие «Кинотавра».Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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