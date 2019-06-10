«Той женщине, которая поёт»: ученики Серебренникова посвятили Примадонне открытие «Кинотавра»
Концертную программу «Наша Алла» звезды «Гоголь-центра» уже показывали дважды в апреле, в юбилейный месяц Аллы Пугачевой, которой исполнилось 70 лет. Но тогда на спектакль невозможно было попасть, все билеты были раскуплены.
Постановка Кирилла Серебренникова была устроена так, что главные звёзды «Гоголь-центра» пели хиты Аллы Пугачевой.
Алла Пугачева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Алла Борисовна побывала на премьере и вольной интерпретацией своих песен осталась довольна.
— После сольного триумфального концерта в Кремле Алле Борисовне предложили осенью сделать точно такой же сольник в Питере. И она вроде бы была не против, — рассказали «КП» в окружении звезды. — Но побывав на постановке Серебренникова, услышав, как пели ребята, Пугачева отказалась от питерского концерта. Мол, пусть молодежь гастролирует.
Понятно, что все мы до сих пор надеемся, что Алла Борисовна передумает и повторит «на бис» свой юбилейный концерт, но пока певица решила сделать паузу.
А звезды «Гоголь-центра» тем временем показали эту программу на банкете по случаю открытия юбилейного 30 «Кинотавра». У сцены под хиты Пугачевой танцевала дочь Бориса Ельцина Татьяна Дьяченко со своим супругом Валентином Юмашевым.
Очень своеобразно спела «Белую дверь» Ян Гэ. Особенно пронзительна с пугачёвской «Кукушкой» была Мария Поезжаева, жена знаменитого оператора Влада Опельянц.
Говорят, Примадонна после апрельского концерта прониклась именно ее трёхминутным спектаклем.
Ученики Серебренникова посвятили Примадонне открытие «Кинотавра».Мария РЕМИЗОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кинотавр-2019»