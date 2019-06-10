Пока Иван Голунов под арестом, начатое им расследование продолжается

Коллеги журналиста Ивана Голунова, работавшие вместе с ним, уверены - он попал под уголовное преследование потому, что кому-то очень не хотелось, чтобы его очередное расследование увидело свет. Но, судя по всему, оно все же появится.

Над чем работал Голунов накануне ареста, выяснила "Комсомольская правда".

Сейчас Ивану Голунову по условиям домашнего ареста, под которым он находится, запрещено какое-либо общение и выход в Интернет. Но перед началом заседания суда журналисты успели спросить его: «За что могли «заказать» его задержание?». Иван ответил:

- Мне угрожали и раньше. Думаю, это из-за расследования про похоронный бизнес.

Иван Колпаков - главред интернет-издания "Медуза", в котором с 2016 года работает Голунов, на вопрос «КП» не стал вдаваться в подробности незаконченной работы своего сотрудника:

- В настоящий момент расследование, которое не успел закончить Голунов, доделывают 8 репортеров из разных изданий. Совсем скоро оно увидит свет. Не могу распространяться пока ни о его «героях», ни о каких-либо других нюансах. Чтобы не сорвать подготовку материала. Мы уверены, что Ивана преследуют герои его расследований.

Ивану Голунову 36 лет. Он автор ряда журналистских расследований. Москвич. Официально не женат. Образование высшее - журфак и Московская школа кино.

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