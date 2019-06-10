Медведеву показали Большой адронный коллайдер

Во вторник в Женеве премьер Дмитрий Медведев выступит на конференции, посвященной 100-летию Международной организации труда (МОТ). На форум приедут больше 40 глав государств и правительств. Утром, помимо Медведева, на форуме выступят президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Двусторонние встречи Медведева с Макроном и Меркель не запланированы, но не исключено, что они пообщаются в кулуарах.

Как рассказал журналистам первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько, одна из тем, которая будет обсуждаться на форуме - это наступление цифровой эры. Все большая доля служащих по всему миру заменяется роботами и машинами, а это чревато безработицей.

- Россия выступает за координацию усилий всех стран по недопущению возможных негативных последствий информационной эры, - отметил Приходько.

В Женеву Медведев прилетел накануне. Сразу из аэропорта он направился в Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН). Это крупнейший в мире научно-исследовательский центр в области физики частиц, на территории которого расположен самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц - Большой адронный коллайдер. В ЦЕРНе постоянно работают 2,5 тысячи человек, его полноправными членами являются 20 государств. Россия обладает статусом «Наблюдателя с особыми правами». На протяжении 10 лет наша страна ежегодно выделяла из казны по 10 миллионов долларов на сооружение Большого адронного коллайдера. Это дает России право участвовать в экспериментальных программах практически наравне со странами-членами.

- Исследования, которые тут проводятся, это - новая физика. Если мы будем делать только то, что уже знаем, то никогда не получим нового. Простой пример: если бы ученые в 19 веке занимались только усовершенствованием свечи, то мы так бы и жили при свечах, а не при электрическом свете, - объяснил нам на пальцах важность проводимых в ЦЕРНе исследований профессор МИФИ Анатолий Романюк (он работает в Швейцарии уже 20 лет).

В проектах ЦЕРН задействованы около тысячи росийских специалистов, в том числе молодые ученые. А постоянно в ЦЕРН работают около 70 российских специалистов. Недавно Россия подписала с ЦЕРН новое соглашение. Речь идет об обмене информацией, а также участии ЦЕРН в проектах на территории нашей страны.

- Мы с вами общаемся в уникальном месте. Не скрою, я и сам хотел тут побывать. Результаты, которые тут достигнуты, беспрецедентны. Без таких проектов, как ЦЕРН, движение современной науки просто невозможно, - заявил Медведев на встрече с российскими учеными, работающими в организации.

- А может ли Россия стать полноправным членом ЦЕРН? Появится ли когда-нибудь перед входом в ЦЕРН российский флаг? - поинтересовалась у Медведева Татьяна Харламова, научный сотрудник Института ядерной физики имени Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН.

- Уровню развития физики в нашей стране соответствует статус только полного члена. Нам нужно к этому стремиться. Полное членство стоит больших денег, нужно все это посчитать. Но если мы хотим участвовать полноценно, значит, придется за это платить, - сказал Медведев.

Отвечая на вопросы ученых, премьер также сообщил, что в казне уже заложены деньги на участие во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера. А это означает, что российские ученые смогут и дальше заниматься крупнейшими мировыми исследованиями в области физики.

- Есть вещи, на которые не распространяются политические дрязги. Очень хорошо, что научные контакты и исследования никаким политическим влияниям не подвержены, - заявил Медведев.

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При первом взгляде на премьера Словакии Петера Пеллегрини не остается сомнений: человек он чрезвычайно деловой и прагматичный, к тому же сам это всячески подчеркивает. Судя по всему, «прагматизм» вообще его любимое слово. По крайней мере на переговорах с Дмитрием Медведевым, которые прошли в среду в Доме приемов правительства на Воздвиженке, Пеллегрини употреблял его чуть ли в каждом предложении.