Маме - о Даламане

Телефон хотя и был на бесшумном режиме, зажужжал громко. Я заметил - они особенно шумны в двух случаях - если ты в отпуске и если звонит мама.

Смартфон жужжал особенно настойчиво. Значит, случаи совпали...

- Мама, ну что ж так рано?

- Так вроде не выходные... Ты на работе?

- Нет. Я в Даламане.

- А это где?

Я было открыл рот, чтобы рассказать... Но призадумался. Ведь чтобы подробно рассказать о том райском месте, в которое я попал, нужно было сжечь весь мой роуминг, и жены, и еще взять в долг у соседей...

- Мам, я перезвоню, я в Турции.

- Ну тогда по возвращении все-все-все мне расскажешь.

Раздались длинные гудки.

А я повернулся на другой бок и задумался: о чем же маме рассказать в первую очередь...

…может быть, об отеле, в который меня занесла удача?

Вообще много где побывал в мире. И хотя в большинстве случаев по работе, но и на отдых немного времени оставалось. Много чего повидал, но в такой удивительный отель попал впервые в жизни.

Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa - это даже не отель вовсе, а целый город площадью 6000 кв.м, в котором и за неделю не успеешь обойти все рестораны и бары (мне рассказали - их здесь 23), искупаться во всех бассейнах (посчитал лично - 10 штук разных калибров), испытать все развлечения - роскошный спа-комплекс с парной, джакузи, римской и турецкой банями, собственный пляж, теннисные корты, водный парк и прочее, прочее, прочее...

Каждый вечер - новая развлекательная программа. А днем - всевозможные спортивные мероприятия.

Я честно планировал не вылезать из фитнес-центра - а он здесь очень приличный. Но доползти до него реально не хватало сил - я либо купался, не вылезая из ласкового моря, либо мотался по экскурсиям. Да просто прогулки по этой огромной территории, чтобы просто смотреть все достопримечательности, - уже серьезная физическая нагрузка. А она как раз очень нужна, дабы растрясти последствия слишком вкусной кухни. Пару раз я умудрился заблудиться. Причем даже думал, что зашел на территорию чужого отеля — ан нет, все нормально. Наш.

Вообще здесь наблюдается удивительный феномен. Даже при стопроцентном заполнении отеля тебя не покидает ощущение, что вокруг очень немного людей. Настолько территория большая и умело разделена на специальные зоны. Возникает приятное ощущение эксклюзивного отдыха. Причем вне зависимости, приехал ли ты один, с любимым человеком, всей семьей - от мала до велика - или даже в рамках - упаси боже! - семинара по укреплению корпоративного духа от какой-нибудь китайской корпорации небольшой группой в полтысячи человек...

…или о чудесной местной кухне?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713277" frameborder="0"></iframe> Отель Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa.

Сколько раз зарекался держать себя в руках на курортах. И ведь получалось, пока не приехал сюда. И трижды в день меня посещала одна мысль: ну зачем в этом отеле готовят так вкусно и в таком изобилии. Морепродукты, десятки супов, мясо, куры, соусы, овощи, фрукты. И так хочется всего попробовать, потому что ничто не повторяется утром, днем и вечером. И вроде по чуть-чуть берешь, и только самое вкусное, но откуда тогда эта гора снеди на тарелке? Мама не одобрила бы. Бабушка - тем более: недоедает внучок... А что скажет дедушка... А кстати, где дедушка? Хм, поищите-ка его вдоль дли-и-инной аллеи баров с разнообразными напитками крепостью от нуля до бесконечности (бесконечность обычно начинается в районе 45 градусов).

…а может быть, об удивительном местечке, где находится отель?

И ведь правда, удивительное место. Всего 15 минут на автобусе от аэропорта, а природа первозданная. Рядом красивейшая река, которая называется тоже Даламан (ну классно же - запоминать меньше). Вдоль берегов растет ласковый тростник, мягкий шум которого можно слушать бесконечно. Как бесконечно и любоваться на черепах, которые периодически проплывают по этой самой реке. Здоровые такие. И наглые! Если покормишь ее, то потом попробуй отвяжись - будет везде за тобой плавать. Вас преследовала когда-нибудь черепаха? Ну вот будет новый необычный опыт. Кроме гиганских симпатичных монстров, можно увидеть и мелких - у самого пляжа черепахи обычно откладывают яйца. Так что просьба - ходить только по специальным дорожкам.

Кстати, о дорожках - пешком можно дойти до живописной деревеньки Sarigerme. Там есть аутентичные кафешки (ну вдруг вы в отеле не наелись - ха-ха-ха!) и туристические фирмочки. Ну и, конечно, куча магазинчиков. Недорогих. И вы же помните, что в них принято торговаться?

И да - чуть не забыл - здесь очень комфортный климат. Особое расположение гор снижает жару даже в самое пекло: всегда дует легкий бриз, влажность и духота просто отсутствуют.

…а может быть, о многочисленных экскурсиях?

Уставшим греть пузо на солнце (а что, работка-то не из легких) рекомендуется махнуть на экскурсию! Выбор велик: хочешь - на древние руины Kaunos, хочешь - на грязевые ванны Далян в Мармарисе. Очень рекомендую - после них чувствуешь себя как новенький. Приезжаешь на кораблике по реке, обмазываешься целебной грязью с ног до головы, высыхаешь, становясь похожим на монстрика из триллера, смываешь все это добро и... чувствуешь, что заново родился. Только не забыть бы снять все украшения из драгоценных металлов. Грязь особенная - перекрашивает золото и серебро в другие цвета.

А после уговорите капитана отвезти на ближайшее огромное озерцо, пройти по узкой дорожке в трехметровом тростнике и заглушить мотор в самой чаще. И наслаждаться сначала первозданной тишиной, а затем резко появившимся концертом из лягушачьего и птичьего гомона с шумом ветра, расчесывающего длинные локоны водяных зарослей. Ну а если совсем повезет, то упросите капитана вывести лодку на середину озера и искупаться в очень теплой воде. Солнце прогревает стоячую воду очень хорошо. А на дне - затонувший после землетрясения древний город, может, удастся рассмотреть...

…а может быть, о море?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713279" frameborder="0"></iframe> Экскурсии по туристическому региону Даламан.

Морей здесь два. Если сподобитесь на морскую прогулку, то найдете место, где Средиземное море встречается с Эгейским. Где еще можно познать радость омываться обоими морями сразу? Только здесь!

В море обязательно нужно выйти на яхте и обойти максимальное количество островов. Можно пробовать посчитать все, но на третьем десятке обычно сбиваются. Их тут очень чрезвычайно много. Больше только яхт. Их тоже можно попробовать посчитать. Но на второй сотне обычно... ну вы поняли.

В море надо уходить на весь день. Загорать, купаться, считать острова и яхты. Наслаждаться жизнью.

Обязательно дойти до бухты Гечек - места встречи яхтсменов и любителей морских прогулок. И с разбегу прыгнуть в потрясающую голубую лагуну Oludeniz.

Хотя здесь каждая бухта является настоящим произведением природного искусства - поражают рельефами и цветом воды: от нежно-лазурного, изумрудного до темно-синего.

А может быть... Хотя нет. Пожалуй я не буду маме ни о чем рассказывать. А просто привезу ее вместе со всей семьей в Dalaman Sar germe Resort & Spa. Пусть сама все увидит своими глазами...

Кстати

Отель в отеле

В Dalaman Sar germe Resort & Spa находится отдельная специальная территория для детей - Kidz Paradise. Его называют отелем в отеле. Это огромная зона со всеми возможными развлечениями: горки, развивающие состязания, игрушки, детский кинотеатр, детский тренажерный зал... Есть даже комната, где деток можно уложить спать.

Только факты

Dalaman Sar germe Resort & Spa признан образцовым отелем в рамках самой сети Hilton. Это единственный курортный отель в регионе Hilton EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), получивший награду Award of Excellence за выдающиеся достижения в качестве обслуживания и инфраструктуры. Награда присуждается на основании оценок гостей и включает следующие критерии: 34% - обеспечение качества; 33% - общее впечатление; 33% - уровень сервиса. То есть все основные параметры - на самом высшем уровне.