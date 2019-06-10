"На свободу не хочу!": выпущеный из орнитария скворец вернулся к москвичке, которая выхаживала его птенцом

Необычный случай произошел на минувших выходных в единственном на всю Москву реабилитационном центре птиц в Сокольниках. Орнитологи выпускали выхоженных птиц на волю и стали свидетелями настоящей семейной драмы. Юный скворец, которого несколько недель назад принесла сюда москвичка по имени Алла, и не думал улетать. Покружив над толпой зевак, он приземлился на плечо своей спасительнице и так и сидел.

- Удивительно трогательная была картина. Все птицы разлетались кто куда, а этот скворец нашел выходившую его женщину и совершенно забыл о свободе, - рассказал "Комсомолке" Вадим Мишин, руководитель проекта Орнитарий в Сокольниках. - Он потом несколько раз поднимался в небо, но всякий раз возвращался к своей спасительнице.

В орнитарий Алла принесла уже подросшего скворца, которого до этого несколько недель выхаживала дома. Птенчика женщина кормила с пипетки и в какой-то момент он стал совершенно ручным.

- Импринтинг - это процесс, когда птицы запечатлеют в памяти своих родителей. В этом случае, выходившая птенца женщина, судя по всему, стала для него матерью, - объяснил Вадим Мишин. - Причем он не видел ее несколько недель, но связь была настолько мощной, что эта разлука не помещала птице найти свою родительницу.

Москвичка так растрогалась, что захотела снова забрать скворца к себе домой. Но орнитологи ее отговорили.

- Это совершенно здоровая птица и в естественной среде обитания ей будет гораздо лучше. Мы посовещались и решили на время оставить скворца в орнитарии, но уже не в клетке, а на свободе. Несколько дней он никуда не улетал, а потом природа все-таки взяла свое, - рассказал Вадим Мишин.