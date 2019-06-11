Финансовый рынок становится все сложнее. Разобраться в нем не так-то просто. Но если знать некоторые правила, можно получать дополнительную выгоду, брать кредиты по самым низким ставкам и защитить деньги от мошенников. Своими рекомендациями с читателями «КП» поделился президент – председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко.

«ЗАВЕДИТЕ ПРАВИЛО – ОТКЛАДЫВАТЬ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ»

- Главный вопрос - как правильно копить деньги? Особенно если доходы низкие...

- Подушку безопасности надо создавать, зарабатывая даже небольшие деньги. Мало ли что случится. Но деньги любят системность в сбережениях. Заведите правило – каждый месяц хоть сколько-нибудь, но откладывать. Чтобы ваши доходы всегда были выше расходов. Начните с самых маленьких сумм. Это дисциплинирует. Потом вы войдете во вкус и вам будет нравиться, что накопления растут. Пройдет несколько лет - и на счете будет уже серьезная сумма.

- Но хочется же быстрее накопить...

- Не поддавайтесь на сообщения о чудесных выигрышах и безумных ставках. Как правило, такие обещания – попытка обмануть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714048" frameborder="0"></iframe> Известный банкир рассказал, как правильно обращаться с деньгами.

ДЕПОЗИТ + ИНВЕСТИЦИИ

- Средний объем накоплений в стране - 300 тысяч рублей. Как их выгоднее вложить?

- Все зависит от срока. Если в ближайшее время деньги не понадобятся, открывайте вклад с максимальной ставкой. Это обычно вклады на год. В конце срока на эту сумму получите 20-22 тысячи рублей в виде процентов (вклад «Максимальный». - Ред.).

- Это примерно 7%. А если хочется больше?

- Рынок сейчас предлагает много инвестиционных инструментов. Если вы готовы инвестировать, часть денег можно вложить в облигации. Например, облигации федерального займа (ОФЗ-н, или гособлигации. - Ред.) – наиболее надежные ценные бумаги, с хорошей доходностью и не облагаются налогами. По сути, это заем, который вы даете государству. Процент по ним чуть выше, чем по вкладу. В третьем квартале мы предложим нашим клиентам возможность покупать эти облигации в нашем мобильном приложении и интернет-банке.

- Еще что-нибудь есть? Ну хотя бы 10%...

- Можно купить ПИФы (паевые инвестиционные фонды. - Ред.). Или инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) – тоже хороший продукт. Мы продаем его с нашими партнерами из СОГАЗа. Но важно помнить: как только выходите из зоны депозита, вы должны оценивать риски. В инвестициях обычно чуть более высокая доходность, но всегда есть риск ее не получить. Поэтому точно не советую направлять туда все свои сбережения.

КАК ВЫБРАТЬ САМУЮ ДОХОДНУЮ КАРТУ

- На рынке очень много разных карт. Кобрендовые, с кэшбеком, с бонусными баллами и т.п. Как выбрать наиболее подходящую для себя?

- Смотрите на ту добавленную ценность, которую предлагает банк. И насколько понятно он ее предлагает. Вам могут обещать сумасшедший кэшбэк, но при условии, что вы совершите транзакцию с часа до двух ночи, только в этой точке, где вы никогда не были. Или вам станут менять категории кэшбэка так часто, что вы не будете успевать реагировать. Не надо брать карту даже с очень выгодными условиями, если для их выполнения вам потребуется полностью изменить свое потребительское поведение. Выбирайте простые продукты

- Например?

- Мы запустили линейку карт «Вездедоход», которая включает и дебетовую, и кредитную карту. По «кредитке» действует грейс-период 60 дней. Если за это время вы рассчитались с кредитом, то никакого процента не заплатите. Во-вторых, с каждой покупки начисляется кэшбэк 1-2%, а по некоторым категориям (аптеки, общепит, магазины одежды и обуви) - повышенный кэшбэк 3-5%.

- А если не хочется пользоваться кредиткой?

- Можно взять дебетовую карту «Вездедоход», вы также будете получать кэшбэк за все покупки, т.е. в любом случае останетесь в плюсе. Кроме того, у нас есть кобренд с «Пятерочкой». Там нет платы ни за выпуск карты, ни за годовое обслуживание. Вы копите баллы за все покупки – и в «Пятерочке», и в других магазинах. Потом на эти баллы можно будет купить товары в «Пятерочке». Мы уже выпустили больше трех миллионов таких карт. Это один из самых популярных продуктов. При этом на остаток по карте еще и проценты начисляются. Если вы зарплатный клиент или перевели к нам пенсию, то вам начисляется 6% годовых. А требование всего одно – хотя бы раз в месяц расплачиваться картой в «Пятерочке».

По словам Дмитрия Руденко, самое главное в накоплениях - это системность. Доходы всегда должны превышать расходы. Хотя бы на чуть-чуть.Фото: Артем КИЛЬКИН

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕШЕВЫЙ КРЕДИТ

- Давайте про заемщиков теперь. Как получить кредит с минимальной ставкой?

- Во-первых, лучшие условия в любом банке получит человек, у которого не было просрочек. То есть у него есть кредитная история и он аккуратно выполнял свои обязательства. Во-вторых, у клиента не должно быть большой кредитной нагрузки. В-третьих, если вы в этом банке получаете пенсию или зарплату, для вас предложение будет лучше. В-четвертых, официальный доход. Да, если у вас есть серый доход, банк может это учесть, но сумма будет маленькой, а ставка – большой. Зарплата в конверте – это не только налоговое преступление, но и понимание для банка, что она может исчезнуть в один день. Когда у вас белая зарплата, вас защищает трудовое законодательство.

- Могу я как-то убедить банк в том, что я хороший клиент? Или все считает программа, с которой не поспоришь?

- Возможность есть. У нас есть услуга «Гарантированная ставка». Работает она так. Мы говорим: дорогой клиент, рисковая цена кредита для вас такая, но если вы выплатите кредит без просрочек, мы пересчитаем его по гарантированной ставке (она самая низкая) и всю разницу вернем на счет. Это наша страховка, если вы не можете подтвердить свои доходы. Но и возможность для вас сэкономить на процентах банку, если вы сдержите слово.

- И как в итоге? Люди становятся более дисциплинированными, если знают, что получат такой кэшбэк в будущем?

- Мне кажется, да. Каждый раз, когда вы платите вовремя, то видите в мобильном приложении, сколько накопили и когда сможете получить всю сумму разницы. У нас выплаты по этой программе уже превысили шесть миллиардов рублей. Плюс у нас есть тарифный план «Активный». Вам нужно лишь расплачиваться за покупки картами банка или с помощью нашего мобильного приложения на сумму 10 тысяч рублей в месяц (по сути, это бюджет на еду и коммунальные расходы). И тогда мы снизим ставку по кредиту на следующий месяц на 2% годовых.

«НИКОМУ И НИКОГДА НЕ ГОВОРИТЕ ПАРОЛИ И ПИН-КОДЫ»

- Сейчас очень много мошенников звонят, представляясь то службой безопасности, то еще кем-то. Насколько наши деньги в банках защищены?

- Таких историй много. Мне тоже вчера звонили. Мошенники стали профессиональными. Главное – не поддаваться панике и не раскрывать свои данные. Цель преступников – чтобы вы назвали либо ПИН-код карты, либо CVC-код на оборотной стороне карты, либо одноразовый СМС-пароль, который присылает банк. Настоящая служба безопасности банка никогда об этом не спрашивает.

- А что делать, если не уверен - вдруг действительно из банка звонят?

- Есть простой прием. Нужно положить трубку и самому перезвонить в банк. Но обязательно по тому номеру, который указан на карте, а не по тому, который пришел в смс-сообщении. Это тоже могут быть мошенники. Самое главное – не верьте в чудеса. Пожилым людям часто говорят, что им полагается прибавка к пенсии. Но разговор всегда сводится к одному: мы вам пришлем пароль, а вы нам его скажите. Никогда никому никаких паролей не называйте. Если есть сомнения, проверьте транзакции в мобильном приложении, позвоните или придите в банк.

- Насколько в принципе наши деньги защищены на карте?

- Я скажу так: наличными пользоваться опаснее – можно потерять, могут украсть. Но объем мошеннических операций с «пластиком» уменьшается. Во-первых, массовое внедрение карт с чипами сделало скимминг (кража денег с карты с помощью накладной аппаратуры на банкомате. - Ред.) бессмысленным. Во-вторых, если вы часто совершаете покупки онлайн, используйте специальную карту – виртуальную. Такие есть у любого банка. Суть такая: вы положили на нее небольшую сумму и оплатили покупку. Даже если онлайн-мошенники получат к ней доступ, то увидят на счете только нули.