Почему бывший игрок «Зенита» решился на эвтаназию

Фернандо Риксен во время своей футбольной карьеры считался одним из самых неуступчивых игроков на поле. Голландец не обладал невероятной техникой, но брал самоотверженностью и несгибаемостью характера.

Риксен остался бойцом и вне поля. В 2013 году он признался, что смертельно болен. Диагноз - «боковой амиотрофический склероз». Это одна из разновидностей паралича. Но без шансов на выживание. Лучшие врачи отводили Риксену еще год жизни. Он продержался практически шесть лет, но сил больше нет. Скоро все закончится.

Говорит с помощью движения глаз

Риксен раньше встречался с футбольными легендами, старался общаться с болельщиками, но за последний год практически не появлялся на публике. Футболист покинул свой дом в Испании и переехал в Шотландию, где разрешена эвтаназия.

Фернандо не может есть, пить и даже говорить. Единственная возможность общаться с внешним миром - устройство генерации речи. Именно с него Риксен объявил о прощальной вечеринке. С помощью движения глаз футболист выбирает слова и старается строить фразы. Так когда-то общался знаменитый Стивен Хокинг.

Русская жена осталась до конца

Многие осуждают жен футболистов за их романы с богатыми игроками, считая, что ими руководит только жажда наживы. Так поначалу было и с Вероникой Веселовой, которая увела Фернандо у его официальной супруги.

Россиянка выходила замуж за обеспеченного футболиста-миллионера. На счету Риксена было целое состояние, впереди - отличные перспективы в футболе. После завершения карьеры Риксен мог бы жить в свое удовольствие.

Но болезнь все перевернула. В 2013 году от Риксена отказались все.

Первая жена сняла с их общего счета практически все деньги. Семья не поддерживает контакты с футболистом. Отношений с родными у Фернандо просто нет. Родители не признали русскую жену и даже ни разу не видели свою внучку.

Нет у футболиста и настоящих друзей. Безумец на поле так и не нашел, кому излить душу за его пределами. Сейчас с ним только два родных сердца - Вероника и 6-летняя дочь Изабелла.

Супруга Фернандо могла все бросить и отправить мужа в социальный центр, но неожиданно для многих разбила стереотипы о женах футболистов. Она в одиночку ухаживала за смертельно больным человеком, хотя сразу было понятно, что шансов на спасение нет.

Последний праздник

Кощунственно звучит, но подобные вечеринки перед смертью в европейских странах, где разрешена эвтаназия, становятся традицией. В футболе до Риксена была только одна громкая история.

В 2015 году в Бельгии 41-летний поклонник клуба «Брюгге» Лоренцо Скунбарт запросил у любимой команды право на особенный вечер. Болельщик за 20 лет перенес 37 операций и принял решение уйти из жизни.

«Это мое последнее желание. Перед смертью я хотел увидеть, как «Брюгге» побеждает».

«Брюгге» в тот вечер победил - 3:0, а Скунбарт вышел на поле с дочерью и в последний раз ударил по мячу…

Фернандо Риксен не хочет, чтобы кто-то плакал на его последней вечеринке. На 28 июня в отель Глазго уже пригласили комика и телеведущего. Даже в такой вечер Риксен планирует шутить.

Во время футбольной карьеры Риксен на груди сделал татуировку «Я воин, сильный духом».

Пять лет он доказывал, что это не пустые слова, но воин устал.

И решил, что жена и дочь заслуживают лучшей жизни.

*Эвтаназия - добровольная и безболезненная смерть тяжелобольного пациента с помощью врачей.