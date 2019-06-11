2019-06-10T20:51:23+03:00
Спорт

Россия - Кипр 11 июня 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Футбол, матч Россия - Кипр 11 июня 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 июня 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России сыграет в Нижнем Новгороде матч отборочного турнира ЧЕ-2020 с Кипром.Сборная России сыграет в Нижнем Новгороде матч отборочного турнира ЧЕ-2020 с Кипром.Фото: REUTERS
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После рекордной победы над Сан-Марино со счетом 4:0 в Саранске, команда Станислава Черчесова едет дальше "с гастролями". На очереди - матч в Нижнем Новгороде. В гости к нам приезжает команда Кипра - еще один футбольный карлик. Однако, в свое время уже "давший по зубам" российской сборной. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Кипр 11 июня 2019.

Статистика личных встреч Россия - Кипр 11 июня 2019

Команды провели между собой три встречи. В отборочном турнире ЧМ-1998 наши победили дома 4:0, а затем весной 1997 года сенсационно сыграли вничью 1:1 в гостях. А в феврале 2003 года наши выиграли у Кипра в Лимасоле 1:0 в полуфинале Кипрского международного турнира.

Прогнозы на матч Россия - Кипр 11 июня 2019

Россия - главный фаворит матча против Кипра.

Прогноз на матч Россия - Кипр 11 июня 2019

Сборная России одержит победу с разницей в 2 или 3 гола, либо же - более.

Точное время начала матча Россия - Кипр 11 июня 2019

Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 21:45 по московскому времени.

Трансляция матча Россия - Кипр 11 июня 2019

Трансляция матча Россия - Кипр 11 июня 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 21:45 по московскому времени.

Россия - Кипр 11 июня 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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