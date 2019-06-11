Россия - Кипр 11 июня 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
После рекордной победы над Сан-Марино со счетом 4:0 в Саранске, команда Станислава Черчесова едет дальше "с гастролями". На очереди - матч в Нижнем Новгороде. В гости к нам приезжает команда Кипра - еще один футбольный карлик. Однако, в свое время уже "давший по зубам" российской сборной. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Кипр 11 июня 2019.
Статистика личных встреч Россия - Кипр 11 июня 2019
Команды провели между собой три встречи. В отборочном турнире ЧМ-1998 наши победили дома 4:0, а затем весной 1997 года сенсационно сыграли вничью 1:1 в гостях. А в феврале 2003 года наши выиграли у Кипра в Лимасоле 1:0 в полуфинале Кипрского международного турнира.
Прогнозы на матч Россия - Кипр 11 июня 2019
Россия - главный фаворит матча против Кипра.
Прогноз на матч Россия - Кипр 11 июня 2019
Сборная России одержит победу с разницей в 2 или 3 гола, либо же - более.
Точное время начала матча Россия - Кипр 11 июня 2019
Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 21:45 по московскому времени.
Трансляция матча Россия - Кипр 11 июня 2019
Трансляция матча Россия - Кипр 11 июня 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 21:45 по московскому времени.
Россия - Кипр 11 июня 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU