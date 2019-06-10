Почему молчат борцы с наркомафией по делу Голунова

Давайте скажем прямо - исполнители то ли провокации, то ли реальной операции по поимке условного «наркоторговца Ивана Голунова» пока проигрывают со счетом примерно сто-ноль. Потому что молчат.

Защитники журналиста надрываются (и пока ощущение, что справедливо):

- Честным людям наркотики подбрасывают! А завтра подкинут вам. Все на митинг! Кто не с нами — подлец или трус.

А в ответ? Тишина.

Почему люди в погонах не выходят под телекамеры и не объясняют — какие неоспоримые факты позволяют считать Голунова виновным? Где бес попутал пришить к делу чужие фотокарточки, а где реальный героин и амфетамин?

Потому что если журналист невиновен — то выпускайте его из под ареста даже домашнего. Вот прямо сразу. Чтобы все успокоились.

Вы же не думаете, что спасение чести чьего-то мундира стоит доведения общества до градуса кипения?

Обернитесь, битвы давно выигрываются если о победе сказал телевизор, написал интернет.

Так действуйте, объясняйтесь. Именно этого сейчас не хватает. Если говорить правду, какая она есть, все поймут. Почти у каждого есть родные, знакомые, пострадавшие от наркодельцов. Спросите их - что страшнее: бояться, что когда-нибудь тебе могут подкинуть гипотетический пакетик порошка или видеть, как сегодня корчится, умирая заживо твой друг, брат, подсаженный на дорожку-иглу?

Все страшно.

Но сейчас страшнее — молчание. Оно может смыть веру в главное — в справедливость.

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Ивана Голунова отпустили домой. Но кто подумает о тех сотнях тысяч, что уже сидят "за пакетик"

Петр ШКУМАТОВ

Очень хорошо, что Ивана Голунова отпустили домой. Но проблема гораздо шире и больше, чем вы все себе представляете. Какое-то время назад каждый второй постоялец зоны был помещен туда за наркотики. КАЖДЫЙ ВТОРОЙ!!! При этом никто априори не знает, подбросили этому человеку заветный пакетик, или он его перевозил для личного употребления, или действительно барыжил. К сожалению, причинно-следственные связи в таких делах устанавливаются очень просто - приняли, нашли, превысило установленные законом граммы - добро пожаловать в самые гуманные исправительные заведения на срок от 3 до 10 лет (подробности).