День России на ТВ: Цари и герои - его атмосфера...

Кино

Киноманов очень ждут на первой кнопке: с утра и до раннего вечера с редкими перерывами на новости там будут показывать все 8 эпизодов сериала «Романовы» 2013 года. Отличный повод еще раз познакомиться со знаковой для российской истории монаршей семьей (Первый канал, 8.50). Затем в эфире - довольно свежий военный боевик «Несокрушимый» про реальную историю подвига экипажа Семена Коновалова, который на танке «КВ-1»в годы войны уничтожил 16 фашистских танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой. В ролях Андрей Чернышов и Владимир Епифанцев (Первый канал, 17.30).

Вспомнив по случаю комедию-легенду «Иван Васильевич меняет профессию» (Первый канал, 19.10), вам затем предложат роскошный блокбастер «Викинг» (2016) про раннее российское Средневековье с Данилой Козловским и Светланой Ходченковой (Первый канал, 21.20).

Впервые по ТВ покажут фильм «Крымский мост. Сделано с любовью» («Россия 1», 13.00) - это летняя история про любовь на фоне грандиозной стройки. Этот же канал припас для праздника большую телепремьеру: российско-сербский фильм «Балканский рубеж» (2019) - вполне голливудское кино про события в Югославии в 1999 году («Россия 1», 22.20).

Еще один боевик - премьерный сериал «Смотритель маяка», все серии которого покажут за один день (НТВ, 10.20). Действие разворачивается в 1914 году накануне Первой мировой войны: немецкий шпион собирается заминировать Севастопольскую бухту, но ему противостоят наши разведчики…

А если вы пропустили недавнюю премьеру сериала «Толя-робот», можете посмотреть его целиком всего за полдня (ТНТ, 15.00).

Мультики

Как обычно по праздникам, брутальный РЕН ТВ радует детвору и их родителей марафонами отечественных мультфильмов. С раннего утра и до ночи там эпопея про богатырей - «Алеша Попович и Тугарин-змей», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Три богатыря и Шамаханская царица» и далее по списку, а также триптих про Ивана Царевича и Серого Волка (РЕН ТВ, 7.20). В общем, включайте в любое время и наслаждайтесь.

Посмеемся!

Классики юмористической эстрады приглашают в праздничный «Измайловский парк» - большой концерт, который регулярно устраивает Лион Измайлов. В гости к маэстро придут Олег Газманов, Любовь Успенская, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, Сергей Дроботенко, Юрий Гальцев, Святослав Ещенко, Николай Бандурин и Владимир Дон («Россия 1», 15.00). Также в программе свежий выпуск скетч-шоу Юрия Стоянова и его друзей «100ЯНОВ» («Россия 1», 19.00).

На противоположном фланге - две серии жесткой молодежной сатиры в проекте «Однажды в России» (ТНТ, 13.30).

Споем!

Вообще-то в такой важный праздник душа у многих просит песни. Такова уж традиция нашего телевидения еще с советских времен. Это, во-первых, прямая трансляция грандиозного концерта на Красной площади («Россия 1», 20.30), а во-вторых, ночной «Большой праздничный концерт» с группой «Любэ», Григорием Лепсом, Александром Маршалом и другими (Первый канал, 23.50).