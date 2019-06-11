“Добрый лед” для каждого: В Новосибирске слабослышащих детей учат играть в хоккей

Эти малыши не услышат, как их коньки режут лед. Как шайба наконец-то влетает в ворота и трибуны взрываются криком. Но это не значит, что они не могут бороться, выигрывать, делить радость победы с товарищами. Еще как могут! Это доказывают воспитанники спортивной секции для мальчиков и юношей с ограниченными возможностями здоровья по слуху "Добрый лед”. Ее благодаря президентскому гранту в Новосибирске создали тренеры хоккейной школы школы Sibir Kids.

Тренеры школы Sibir Kids Фото: предоставлены Сергеем Локтионовым

- Наша школа всегда старалась участвовать в благотворительных акциях и социальных проектах, - рассказывает исполнительный директор школы школы Sibir Kids Сергей Локтионов. - Так, мы принимали участие в pro-bono марафоне в рамках форума “Новосибирск - город безграничных возможностей”. Тренеры и преподаватели приходили в детские дома и другие учреждения к детям с ОВЗ и проводили открытые уроки, тренировки, мастер-классы. А потом мы увидели программу фонда президентских грантов и решили - почему бы не попробовать сделать свой социальный проект? Поняли, каких целей хотим достичь, написали проект - и получили поддержку.

В Новосибирске и области проживает более 18,5 тысяч людей с нарушением слуха. Причем в городе есть сильные хоккейные команды для слабослышащих юношей и взрослых, которые выступают на всероссийском уровне. Но вот маленьких детей в этот вид спорта родители приводили не очень охотно - кто-то опасался отдавать ребенка в “брутальную” игру, кто-то просто не знал о такой возможности.

В мае в Новосибирске школа провела турнир "Добрый лёд", в котором приняло участие более 80 детей Фото: предоставлены Сергеем Локтионовым

- Одна из целей нашего проекта - донести до родителей, что есть такие секции, есть такие тренеры, что это поддерживается на государственном уровне. Что детей, даже с особенностями здоровья, можно и нужно отдавать в спорт. Что для ребят это хороший этап социализации. Что хоккей - это не страшно, а наоборот, здорово. Ведь он не только укрепляет здоровье, но и формирует характер, командный дух, помогает найти друзей, - говорит Сергей Локтионов. - Я считаю, мы с этим справились, хотя поначалу у людей было искреннее удивление. Нас часто спрашивали: “Неужели у нас в городе действительно работают с детьми с ограниченными возможностями?”

“Этих детей хочется ставить в пример всем - так они отдаются хоккею”, говорят тренеры Фото: предоставлены Сергеем Локтионовым

В мае в Новосибирске школа провела турнир "Добрый лёд", в котором приняло участие более 80 детей. Наряду с обычными ребятами на лед вышли и слабослышащие спортсмены.

Основная сложность, с которой сталкиваются инвалиды по слуху при занятиях спортом - коммуникация с тренером. В секции "Добрый лед” с ребятами занимается не только обычный тренер спортшколы, но и слабослышащий педагог, владеющий жестовым языком. В тренировках также принимают участие хоккеисты из юношеской команды для слабослышащих - они поддерживают младших ребят, помогают им.

Сергей ЛоктионовФото: Личный архив героя публикации

Сергей Локтионов признается, что на тренировках новому учатся не только дети - но и тренеры.

- Я сам уже освоил простые фразы на жестовом языке: как показать счет, сказать “привет!”, “спасибо”... Еще, когда я углубился в эту работу, я понял, что воспитанники секции - такие же дети. Они также, бывает, ленятся, также балуются... А когда смотришь на то, как они отдаются игре, сколько вкладывают в нее, хочется ставить их в пример всем. Лично для меня это стало огромным опытом - как по общению с особенными людьми, так и по работе с программой президентского гранта. Я думаю что, если у нас ещё появятся интересные проекты по развитию хоккея с шайбой, мы обязательно будем в этих программах пытаться участвовать.

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