2019-06-11T11:34:18+03:00
Национальный вопрос в России

10 часов праздника 12 июня

Звезды эстрады и молодые исполнители разных национальностей поздравляют с Днем России гостей фестиваля «Многонациональная Россия», организованного Федеральным агентством по делам национальностей. В этом году он пройдет на Поклонной горе
Марина АНИКЕЕВА
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Помимо певцов, на центральной площадке фестиваля выступят хореографические группы. Автор фото: Игорь ИВАНКО/Агентство городских новостей "Москва".Помимо певцов, на центральной площадке фестиваля выступят хореографические группы. Автор фото: Игорь ИВАНКО/Агентство городских новостей "Москва".
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Фестиваль, посвященный Дню России, - это около 200 артистов, более 100 концертных номеров на 30-тонном сценическом комплексе, дающем 120 000 Вт звука, света и радости. Музыкально-танцевальный марафон начнется в 11.00 и продлится до 21.00. Подвижные игры, ремесленный городок, ярмарочные ряды, мастер-классы... Кульминацией станет праздничный концерт. Его проведут актриса и общественный деятель Яна Поплавская и певец и композитор Зариф Норов.

Прекрасное настроение обеспечено. Над ним весь день будут работать артисты разных национальностей и жанров, уникальные голоса и ярчайшие таланты, чьи имена, несмотря на их молодость, уже на слуху. В который раз музыка и Москва объединят всех. Первым на сцену выйдут известные певцы Сосо Павлиашвили и артист ЮНЕСКО во имя мира Зара. Также в этот день выступят заслуженный артист России греческого происхождения Эвклид Кюрдзидис, певица Анастасия Спиридонова, победители и участники шоу «Голос» и «Голос. Дети». Концерт начнется в 16.25 с поздравлений и совместного исполнения Гимна России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яна Поплавская:

- Я абсолютный патриот. Никогда не собиралась уехать из России. У нас везде живут потрясающие люди. Они в любой момент встанут, подставят плечо и пойдут от сердца выполнять свой долг! Куда бы ни приехала, я везде своя. Мне хочется, чтобы нас объединила радость.

instagram.com/the_yana_poplavskaya/

instagram.com/the_yana_poplavskaya/

Программа фестиваля

11.00 - начало работы фестивального городка на Поклонной горе.

12.00 - 13.00 - музыкальная и танцевальная программа: диджейские сеты с ритмами народов России в современной обработке, этнокараоке.

13.00 - 14.30 - выступления победителей телевизионных музыкальных конкурсов «Во весь голос» и «Страна, пой».

14.30 - 14.50 - мастер-класс по лезгинке: самая масштабная лезгинка и грандиозный хоровод «Многонациональная Россия».

14.50 - 16.25 - Большой многонациональный концерт. Часть первая.

16.25 - 16.50 - торжественная церемония открытия фестиваля.

16.50 - 21.00 - Большой многонациональный концерт. Часть вторая.

21 .00 - этнодискотека.

Городки - спорт, которому не помеха ни пол, ни возраст. И для него не нужна специальная форма. «Это единственный исконный народный вид спорта, дошедший до нас через четыре столетия, не считаясь с сословиями, - говорит президент Федерации городошного спорта России Надежда Павлова. - В советские времена в каждом дворе и парке были специальные площадки».

Сила здесь ничего не решает. Зато глазомер, координация движений, стратегия и тактика бросков биты определяют все.

Всего насчитывается более 200 комбинаций городков.

Один из самых прославленных городошников - академик Иван Павлов, написавший о забаве трактат. Он считал, что игра идет на пользу организму и обоим полушариям мозга.

Все приглашаются на мастер-классы. Творческие мастерские представят деревянные и текстильные украшения, вязаные и валяные игрушки и сувениры, изделия из полимерной глины и стекла, украшения из натуральных камней и кожи, мыло ручной работы, народный костюм для детей и взрослых, резьбу по дереву. То, что сделаешь, можно унести с собой. И воспользуйтесь возможностью купить к чаю свежайшее русское лакомство - кубанскую халву и тульский пряник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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