«Мужчины, я о вас помню»: Анфиса Чехова порадовала поклонников снимком в нижнем белье

Анфиса Чехова не скрывает, что немалой долей своей популярности она обязана снимкам в купальниках и в нижнем белье. 41-летняя телеведущая прочно удерживает пальму первенства в Инстаграме, демонстрируя аппетитные округлости и бюст четвертого размера. Телеведущая сумела монетизировать свои пышные формы и стрижет купоны на рекламе в соцсетях. Именно поэтому Анфиса не устает напоминать, как прекрасно она смотрится без одежды. И свежий снимок телеведущей – тому подтверждение.

На своей страничке Чехова опубликовала фотографию в нижнем белье. Обычно под такими снимками она оставляет философские размышления о смысле жизни, отношениях между мужчиной и женщиной, любви и браке. Но сегодня Анфиса честно призналась, что ей лень думать. И поэтому она просто решила порадовать мужскую часть своей аудитории.

achekhova Хотела написать что-то философское под этим фото

- Хотела написать что-то философское под этим фото, - завела разговор Анфиса. - Но какая к черту философия, когда на тебе бельё. Я просто многозначительно промолчу, сойду за умную и порадую мои 29% мужской аудитории. Мужчины, я о вас помню, и обещаю и дальше вас радовать красивыми фотками в бельишке. Давайте поднажмем и доведем ваше количество до 30%. Я люблю всё круглое, особенно числа.

Мужская часть аудитории немедленно отреагировала «лайками» и восторженными комментариями. Поклонники признаются Анфисе в любви и недоумевают, как такая роскошная женщина может оставаться незамужней. Напомним, Анфиса рассталась со своим мужем, актером Гурамом Баблишвили. Телеведущая связал себя узами брака в 2015 году, но через два года развелась. Гурам не скрывал, что во время их брака не был верен спутнице жизни – в Абхазии у него была вторая семья. К тому же его всегда ущемлял статус мужа, зарабатывающего меньше жены: Анфиса финансово всегда была более успешной, чем супруг. После развода Баблишвили по-прежнему активно участвует в воспитании семилетнего сына, в его Инстаграме часто появляются снимки маленького Соломона.

Впрочем, поклонники подозревают, что Анфиса уже давно не одна. Телеведущей приписывают роман с ведущим программы «Адская кухня» Эдуардом Демченко. Анфиса в этом году уже успела отдохнуть вместе с импозантным приятелем на Мальдивах и в Абу-Даби. На Мальдивах она то и дело публиковала в Инстаграме пикантные кадры. Телеведущая снималась обнаженной, топлесс и демонстрировала роскошную попу в красивых стрингах. А фотографировал ее не кто иной, как Эдуард Демченко. Выглядела Анфиса на снимках весьма раскованно — очевидно, что между нею и Эдуардом сложились достаточно интимные отношения, позволившие ей полностью раскрепоститься перед объективом.