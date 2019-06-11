Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека покинул команду

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) объявил о том, что со своего поста уходит португальский тренер Паулу Фонсека. Он проработал в команде три года, приняв клуб 1 июня 2016 года. Он трижды за это время приводил команду к "золотым дублям" - победе в чемпионате и Кубке Украины.

- Символично, что Паулу уходит непобежденным: вместе с ним «Шахтер» выиграл все кубковые встречи и на протяжении 29 матчей не уступал в чемпионате. Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы, - отмечает пресс-служба "горняков".

Сам тренер позитивно отозвался о свое работе в команде:

- Уходя, я желаю «Шахтеру» вернуться домой. Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер «Шахтера», но по-прежнему большой его болельщик. Каждую игру я буду болеть за «оранжево-черную» семью и ждать новых побед. Я принимаю новый вызов. Но Украина навсегда останется в моем сердце. Здесь родился мой сын, здесь я провел три счастливых года.

Особо отметил, что жалеет о не сыгранных в Донецке матчах:

- Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел «Донбасс Арены», не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце «Шахтера» – в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там, - приводит слова Фонсеки пресс-служба "Шахтера".

По неофициальной информации, следующей командой Фонсеки станет итальянская "Рома".