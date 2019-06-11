В Москве дольщики вложили в новостройки 1,7 триллиона рублей

В столице дольщики вложили в новостройки более 1,7 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сегодня, 11 июня, на всероссийском совещании по долевому строительству. В совещании участвовали министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, генеральный директор федерального агентства по ипотечному жилищному страхованию ДОМ.РФ Александр Плутник, руководители Росреестра и других федеральных ведомств.

Напомним, в России сейчас проводится поэтапный отказ от долевого строительства. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых станут аккумулироваться деньги будущих новосёлов. Строительные компании не смогут пользоваться этой суммой до окончания работ. Их будут кредитовать банки. При этом часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.

- Из регионов много запросов о недостаточном количестве банков, которые финансируют застройщиков по новым правилам, - сказал глава Минстроя Владимир Якушев. - Чтобы расширить этот список, смягчили требования для банков. И сегодня готовых к работе с застройщиками коммерческих банков уже порядка 100. Нам сейчас нужно выстроить новый механизм таким образом, чтоб не было проигравших - ни среди граждан, ни среди застройщиков, ни среди банков. Пострадавших дольщиков быть не должно.

Москва, как и другие регионы, готовится к работе по эскроу-счетам.

- Количество полученных разрешений на строительство в Москве выросло на 50 процентов или на 10 миллионов квадратных метров с началом перехода на работу по 214-му закону о долевом строительстве, - сообщил на совещании Марат Хуснуллин. - При этом сильно выросла сумма собранных у жителей денег. Если год назад дольщики вложили в стройки меньше триллиона рублей, то теперь уже 1 триллион 700 миллионов рублей. Это колоссальный объём денег, более 30 процентов всех средств дольщиков России. Сейчас в Москве насчитывается 150 тысяч дольщиков.

По его словам, столичные власти постоянно следят за строительными проектами, особенно жилищными.

- Если видим, что у компании появились проблемы, то сразу обращаемся в Минстрой и достраиваем здания, - сказал глава Стройкомплекса столицы. - У нас есть специальное ведомство - Москомстройинвест, которое занимается только обманутыми дольщиками. По всем городским стройкам ездит рабочая группа и проверяет готовность объектов. Сейчас в городе выдано 704 разрешения на строительство на 34 миллионов квадратных метров общей площади. При этом заключено около 150 тысяч договоров долевого участия на почти 8 миллионов "квадратов" жилой площади.

Столичные власти планируют также навести порядок и с договорами долевого участия на строительство нежилых сооружений.

- Эта проблема не типичная для страны, но в Москве она очень актуальна, - отметил Марат Хуснуллин. - Мы будем обращаться в Госдуму с просьбой о поправках в закон, касающихся и нежилых объектов, и машино-мест, и апартаментов, оформленных по договорам долевого участия (ДДУ). Отмечу, что в столице ежегодно по ДДУ сдаётся 230 тысяч квадратных метров апартаментов. Со всеми инвесторами мы встречаемся неоднократно и обсуждаем переход на работу по новым правилам. Мы не видим в Москве особенных проблем и все задачи, поставленные президентом России, выполним.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что за последние восемь лет столичные власти решили проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков. В списке остается еще 4,5 тысячи человек. По каждому из недостроев разработана "дорожная карта". "К 2023 году эти жители получат квартиры", - заявил заммэра.