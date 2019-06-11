Украинцы хотят видеть в кресле премьер-министра лидера «Оппозиционной платформы» Юрия Бойко

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос населения страны о том, кого бы они хотели видеть премьер-министром будущего правительства. Результаты оказались, с одной стороны, неожиданные, а с другой – вполне ожидаемыми. На первом месте, пусть и не с таким уже значительным отрывом, оказался представитель движения «Оппозиционная платформа –За жизнь» (ОП) Юрий Бойко. За него в качестве главы правительства высказались 12,9% опрошенных.

Далее кандидатуры потенциальных претендентов распределились так: 11,3% считают предпочтительным премьер-министром лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 8,1% — бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко, 7,7% — нынешнего главу правительства Владимира Гройсмана, 4% — экс-министра обороны Анатолия Гриценко из партии «Гражданская позиция». Петр Порошенко, который на днях заявил о своей готовности возглавить правительство оказался в хвосте длинного списка кандидатов. Он вместе с мэром Львова Андреем Садовым делит 6-7 места с 2,6% симпатий опрошенных. Но и его «перещеголял» экс-премьер правительства Украины Арсений Яценюк, за кандидатуру которого высказались лишь 2,2% участников опроса. Еще 36% респондентов попросту не смогли ответить на этот вопрос.

С учетом того, что новое правительство будет полностью сформировано лишь после парламентских выборов, возникает перспектива, что виртуальная пока еще партия нового президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которая, по последним данным социологов, может набрать на выборах около 50%, и ОП в состоянии сформировать правящую коалицию.

О чем говорят результаты этого опроса. Похоже, о том, что для части украинского населения наступает этап, пусть и частичного, но прозрения. Во всяком случае, в вопросах экономического сотрудничества. Сам по себе Юрий Бойко, хоть и занимал ранее на Украине массу ответственных постов (был главой «Нафтогаза Украины» и даже вице-премьером в кабинете Николая Азарова), не очень харизматичен, в отличие от тех же Зеленского или Юлии Тимошенко. Но на выборах президента Украины, на которых он впервые осваивал амплуа кандидата на высший пост в стране, Бойко получил 11,68% голосов, и его четвертое место по итогам первого тура стало неожиданным для многих успехом. Объяснение такому результату есть лишь одно – незадолго до голосования в первом туре, 22 марта нынешнего года Юрий Бойко вместе с лидером оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком прилетели в Москву, где встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. И на этом рандеву говорили о перспективах поставки газа Украине, украинского транзита российского газа в Европу и по ряду других проблем.

Мало того, что они оказались единственными украинскими политиками, отважившимися поехать в Россию (на Украине за это в их отношении, кстати, возбудили уголовное дело), так в Москве их еще и приняли на практически самом высоком уровне. На фоне того, что Москва открыто ранее декларировала о невозможности любых переговоров с конкретно Порошенко и его представителями, урок получился более, чем наглядный. Готовность этого дуэта восстанавливать экономические отношения с Россией вызвала взрыв негодования в одном политическом лагере, и волну надежд – в другом. Поскольку все больше людей на Незалежной начинают понимать, что без сотрудничества с РФ Украина обречена, и ни США, ни Европа на помощь не придут. А вот Россия могла бы. Но только не нынешней, с насквозь русофобской властью. И антироссийской настроенностью значительной части населения.

И тандем Зеленского-Бойко, а одновременно «Слуги народа» и ОП в Верховной раде Украины мог бы обеспечить, если не изменение внешнего курса Украины, то его корректировку. Вот только, судя по риторике Зеленского и его высказываниям, вплоть до самых последних, он сам на подобные шаги не готов. Он для этого не созрел. И не созреет. А потому – такой тандем в реальности практически невероятен. Скорее уж Зеленский пойдет на союз с Юлией Тимошенко, потому что у них есть, по крайней мере, одна общая цель – наказать Порошенко по всей строгости. И нынешняя Украина продолжит свой путь в заданном направлении, к развалу страны и обнищанию населения, какие бы оптимистичные заявления и «сказки» ни звучали от представителей укрополитикума. И, как бы это цинично ни звучало, стоит признать, что для России это не самый плохой вариант.