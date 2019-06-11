В городе Ессентуки забил новый источник - «Хрустальный»

Кинофестиваль «Хрустальный ИсточникЪ» - самый молодой: в июле он пройдет всего второй раз, но по количеству рекордов, посетивших его звезд и наполненности уверенно обходит большинство российских кинофорумов.

ЧТО БЫЛО

Эвклид, Одиссей и российское кино

Кинотеатр «Дружба» города Ессентуки открылся в 1959 году. А в 1992-м его последней премьерой стал «Титаник», после чего центр культуры и пошел ко дну - закрыли на 20 лет. Но нашелся меценат, мечтавший вернуть кинозал своего детства, - предприниматель и общественный деятель Одиссей Кюльбяков. Он сделал его одним из лучших на Северном Кавказе.

На открытие 19 октября 2017 года прибыл еще один знаменитый ессентучанин - заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис. У него тоже была мечта - о фестивале в родных краях. Казалось бы, творческая личность, далекая от проблем экономики и менеджмента. Но артист сумел договориться, организовать, найти деньги (читай, отдать свои), не утонуть в потоке документов, законов и циркуляров...

Словом, 21 июля 2018 года Эвклид и Одиссей открыли первый в Ессентуках кинофестиваль. Город как ждал - забурлил киношной жизнью. Потянулись отечественные звезды, приехала аж Катрин Денев, сделав «Хрустальный ИсточникЪ» международным. В «Дружбу» на неделю стянулись все киноманы Ставрополья.

СПРАВКА «КП»

Эвклид Кюрдзидис. Родился в 1968 году в городе Ессентуки. Заслуженный артист России. Актер театра и кино. Более 70 фильмов (в том числе голливудский фильм «Бабий Яр»), 25 спектаклей. Кавалер ордена «Миротворец» и других наград. Занесен в энциклопедию «Человек тысячелетия».

ЕСТЬ РЕКОРД

555-метровая красная дорожка - одна из фишек фестиваля. Ее протяженность зафиксирована в Книге рекордов - приезжал спецпредставитель с курвиметром. Есть соответствующий сертификат. Прошлый рекорд превзойден на 222 метра. Но и тут размер не имеет значения. Главное, у киноманов есть возможность увидеть любимых актеров на расстоянии вытянутой руки, пообщаться с ними, сделать селфи. То есть дорожка сближает таланты и поклонников.

Кстати, красную дорожку и открытие посетили около 30 тысяч человек. Тоже своего рода рекорд! Как и количество зрителей на кинопоказах.

ЧТО БУДЕТ

Зачем в этом году ехать в Ессентуки

20 июля 2019 года, как и год назад, Эвклид и Одиссей откроют в «Дружбе» новый киносезон. Здесь покажут все конкурсные и внеконкурсные фильмы, пройдут ретроспективы, встречи с создателями лучших картин года.

Актриса Светлана Немоляева прониклась душевностью фестиваля.

Так в чем козыри «Хрустального Источника»?

Ставропольский край прекрасен сам по себе - та самая житница и здравница. Нарзан, чистейший горный воздух, многонациональная культура, кавказский колорит, исторические места, изысканная кухня, гостеприимство... Все перечисленное в разные годы оценили Пушкин, Лермонтов, Белинский, Гумилев, Есенин, Маяковский, Толстой, Шаляпин, Глинка, Рахманинов...

Список участников организаторы пока держат в секрете. Но несколько имен назвать можно уже сейчас: Алла Демидова, Ирина Муравьева, Лариса Гузеева, Александр Балуев, Леонид Якубович, Екатерина Климова и многие другие. Приедет и зарубежный хедлайнер.

Все сеансы и почти все прочие мероприятия - бесплатно!

Помимо конкурсных лент, пройдут:

• внеконкурсные короткометражные показы;

• ретроспектива фильмов звезды немого кино Веры Холодной и встреча с ее внучкой, тоже Верой Холодной;

• демонстрация дипломных работ режиссеров ВГИКа, 100-летие старейшего киновуза отметят в рамках фестиваля с участием ректора, педагогов, выпускников;

• дискуссионный клуб, творческие вечера мастеров экрана, гала-концерт поющих артистов кино...

В Ессентуки прибудут кинодебютанты и за неделю снимут кино. Под руководством опытного режиссера, с артистами звездной дорожки. Это первый опыт в рамках отечественных кинофестивалей.

Фестиваль вернул показы под открытым небом. И каких! Шедевров советской классики. Фильмы представляют их режиссеры или популярные артисты.

«Хрустальный ИсточникЪ» - это и благотворительность. Организаторы и участники откроют в детской больнице Георгиевска игровую комнату со всем инвентарем. В прошлом году такой дар получило медучреждение города Ессентуки.

Первый форум провели на средства, собранные от ценителей кино и таланта лично Эвклида Кюрдзидиса. Второй готовится при поддержке ФАДН России, правительства Ставропольского края и лично губернатора В. В. Владимирова, что обещает придать ему еще большую масштабность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель ФАДН России Игорь БАРИНОВ: Фестиваль сразу стал центром притяжения

- В прошлом году произошло очень важное событие в культурной жизни Северного Кавказа - состоялся I Открытый кинофестиваль популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ». Он покорил сердца десятков тысяч жителей и гостей Ставрополья, запомнился участникам. Дело, конечно, не только в самой длинной в истории кинофестивалей красной ковровой дорожке и количестве звезд кино на ней, и даже не в приезде обворожительной Катрин Денев, не премьерном показе фильма «Непрощенный» с непридуманной историей Виталия Калоева в основе... Он запомнился абсолютно всем, что создало некую атмосферу, ставшую центром притяжения.

Фестиваль так громко заявил о себе, что с ним сразу стало сложно конкурировать. Но, зная, какая профессиональная команда над ним работает, уверен, что и этим летом нас ждет много интересного.

Кино, помимо всего прочего, обладает мощным просветительским и объединяющим потенциалом. Отрадно, что «Хрустальный ИсточникЪ» благодаря созидательной энергии его вдохновителя, основателя и лидера - заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса - пришелся по вкусу молодежи.

Уверен: фестиваль ждет долгая и счастливая история в этом многонациональном, богатом культурами и традициями крае. Хочу поздравить с этим грядущим событием не только его организаторов, правительство Ставропольского края, но и всех жителей и гостей.