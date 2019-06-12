Женщина родила внучку выходцам из России через семь лет после смерти их сына

Конечно, Лиат Малка хотела, чтобы все было как у людей: семья, дети, свой дом. Но в жизни часто приходится подстраиваться под обстоятельства. У 35-летней женщины такими сложными условиями стали переезд из Марокко в Израиль: она осваивала новую страну и чужой язык, работала воспитателем в Ашкелоне. С личной жизнью как-то не складывалось, а тут еще и здоровье начало пошаливать. Врач огорошил: уровень продуктивности яичников крайне низок. Если планирует завести детей, то времени у нее год и, скорее всего, потребуется ЭКО.

- Но мне не от кого рожать, - пожала плечами Малка.

Пожилой гинеколог снял очки и вздохнул:

- Деточка, подходящего мужчину ты можешь искать всю жизнь, и искренне желаю тебе его найти. А вот стать матерью возможность есть только сейчас. Решай!

Молодой ученый

Лиат решилась. Просмотрела в интернете банки доноров спермы и... проплакала весь вечер. Хотелось, чтобы ребенок знал своего отца, чтобы у него были бабушки и дедушки. И тут ее мысли будто кто-то услышал: на экране всплыл видеоролик с YouTube. В сюжете рассказывалась история Влада и Юлии Познянских, израильских гидов, у которых в 2008 году от рака умер сын. Незадолго до смерти 23-летний парень, ученый-эколог, сдал образец спермы в надежде, что родители смогут стать бабушкой и дедушкой. Барух не справился с болезнью, а Познянские вскоре нашли женщину, которая согласилась родить им наследника сына.

Малку эта история потрясла: ученый, симпатичный, умный, интеллигентная семья выходцев из России, и ребенок получился бы чудесный...

- Наверное, они уже нянчатся с внуком, ведь 4 года прошло, - осадила себя воспитательница, но на следующий день все же позвонила адвокату Познянских. А тот заявил, что несколько попыток ЭКО ничего не дали. И вызвавшаяся помочь супругам женщина в итоге отступилась. Познянские продолжают искать маму для своего внука, но за четыре года больше претенденток не нашлось.

- Я готова! - заявила Лиат.

На встречу Юлия Познянская приехала вместе с фотографиями сына. Вот Барух получает диплом Университета Хайфы. Вот на отдыхе, улыбающийся и счастливый, тут - в компании друзей. Вот радуется, что получил грант на научную разработку. А это вот на вершине горы в скалолазном снаряжении.

- Даже глядя на фото, я понимала, каким был этот человек: добрые глаза, улыбка, - рассказала Малка позже журналистам. - Сразу видно было, что он действительно очень любил своих родителей, а они - его. На каждой совместной фотографии они обнимались.

Юлия и Влад Познянские с сыном Барухом. Парень умер в 23 года.Фото: СОЦСЕТИ

«Пусть после меня останется сын»

Барух только окончил вуз, приступил к работе в технологическом университете и меньше всего был готов к диагнозу врачей - рак. Все началось с маленькой ранки во рту, которая не переставала кровоточить. Онкологи заявили: предстоит несколько курсов химии, придется ампутировать язык, парень потеряет речь, но это единственная возможность сохранить жизнь. В Израиле на законодательном уровне прописана процедура сдачи спермы перед химиотерапией - как возможность будущего успешного отцовства. Сдал биоматериал и Барух. Да и на самом деле парень мечтал стать отцом, но после каждого курса химии ему становилось все хуже. Молодой человек стойко боролся два года, но проиграл...

После смерти сына Юлю поддерживала только мечта о внуке. Потенциальная мама нашлась быстро, но после семи попыток ЭКО девушка так и не смогла забеременеть...

Тогда Юля с мужем решили родить еще одного ребенка - при помощи искусственного оплодотворения. В 55 лет у женщины появился сын. Юле стало легче, но мысль о том, что она родила, а у ее Баруха так и не будет детей, о которых он мечтал, не покидала ее.

Знакомство с родителями

Лиат ей понравилась с первого взгляда - уверенная, красивая. Девушка, Влад и Юлия составили контракт: в нем было прописано, что бабушка с дедушкой будут регулярно навещать ребенка как минимум раз в две недели.

Дальше были суды, чтобы власти разрешили осуществить эту процедуру. Тяжбы затянулись на долгие месяцы. Но Лиат и Юля не сдавались. В итоге судья разрешил ЭКО.

Увы, эмбрион не прижился ни с первого, ни со второго раза. Новостью о беременности врач поздравил Лиат, только когда она сделала третью попытку. И тут испугалась сама будущая мама.

Да как она вообще на такое решилась? Как рассказать об этом маме? Плюс ее родители - из Марокко, Влад и Юлия - из России, это же разные культуры, как они будут растить внука?

Зря боялась. Родители восприняли беременность дочери с радостью, Познянские тут же нашли частную клинику, где 1 декабря 2015 года на свет появилась их внучка Шира - через семь лет после смерти своего отца.

- Она была такая же хорошенькая и голубоглазая, как папа, - с нежностью рассказывает Лиат.

А ЧТО ТЕПЕРЬ

«Может быть, он скоро постучит в дверь?»

Сейчас Шире 3,5 года, и этот ребенок - маленький вечный двигатель. Хохочет, может бесконечно просить русские ватрушки у бабушки, сама пытается складывать буквы и заставляет бабулю бегать с ней наперегонки по набережной Тель-Авива. К вечеру «укатывает» всех - но никто не жалуется. Фотографии Баруха, которые Юлия принесла, когда впервые встретила Лиат, теперь хранятся в их с Широй квартире в Ашкелоне.

- Однажды дочка сказала мне: «Может быть, скоро он постучит в дверь и приедет к нам», - рассказывает Лиат. - А я сказала: «Нет, он не придет».

Малка признается, что в такие моменты ей больно. Но она думает о том, что вокруг много семей, где дети растут без отцов, но зато окруженные безграничной любовью мамы, бабушек и дедушек.