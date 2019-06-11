2019-06-11T12:09:05+03:00
Экономика

Константин Цицин, гендиректор Фонда ЖКХ: «Государство подставит плечо инвестору»

Но быстро решить проблемы коммунальной инфраструктуры не получится
Александр ЗЮЗЯЕВ
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Константин Цицин (на фото справа) напомнил, что за 11 лет действия программы переселения из аварийного жилья новыми квартирами обзавелись больше миллиона россиян, что соответствует населению Кипра.Константин Цицин (на фото справа) напомнил, что за 11 лет действия программы переселения из аварийного жилья новыми квартирами обзавелись больше миллиона россиян, что соответствует населению Кипра.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Тотальное недофинансирование коммунальной отрасли привело к печальным последствиям. ЖКХ напоминает дуршлаг, в котором как дырки не затыкай, остановить вытекающую воду не удастся. Что делать? Корреспондент «Комсомольской правды» спросил у гендиректора госкорпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константина Цицина.

ГОСУДАРСТВО ВЛОЖИТ БОЛЬШЕ

- Константин Георгиевич, на Питерском форуме вы подписали несколько документов, которые позволят реконструировать теплосети и очистные сооружения в паре небольших населенных пунктах. Но это капля в море инфраструктурных проблем ЖКХ нашей страны. Как их решить?

- Надо начать их решать. Проблема гигантская. Но решить ее быстро и комплексно не получится. Насколько может растянуться процесс - и по времени, и по суммам - я даже боюсь говорить.

- Существует мнение, что в коммунальную отрасль должен прийти частный инвестор и решить проблемы отрасли на свои деньги.

- Должен, но только в крупные города. В небольшие города и поселки инвестор не придет никогда, поскольку покрытие затрат возможно только с тарифа. А тариф мы не можем повышать. Поэтому инвестор вряд ли придет, если государство не подставит ему плечо в виде государственно-частного партнерства.

- Похоже, что вы хотите запустить проект с нуля, раскачав его, как в свое время сделали с программами капремонта и переселения из аварийного жилья.

- После того, как инвесторы увидят, что государство продолжает вкладывать в решение проблемы свои средства, у него появится определенная защищенность. Какая еще нужна бизнесу защиту, если государство будет вкладывать в те же проекты бюджетные деньги? Тем более, государство не требует назад своих инвестиций. Оно говорит инвестору: ты приди, сделай, вложи свои деньги вместе со мной и дальше эксплуатируй это предприятие самостоятельно.

Я считаю, что надо поступательно начинать. Мы два-три года поработали по программе модернизации, освоили не такие уж большие деньги – 5,23 млрд. рублей.

Но 43 проекта сделали в малых городах. Опыт наработали, посмотрели, где есть проблемы. Сейчас мы хотим продолжить проект. Причем, на прежних условиях: 60 % вкладывает государство через Фонд, 20% - субъект (муниципальное образование), еще 20% - инвестор. При этом средства субъекта могут быть полностью замещены средствами инвестора.

- Это же заманчиво!

- Согласен. Срок окупаемости таких проектов с учетом финансовой поддержки Фонда – от 7 до 15 лет. Для не высокомаржинального проекта это хорошо. Но многие инвесторы считают, что в нашей отрасли проекты реконструкции должны окупаться за четыре года, а дальше работать в плюс. Но такого не бывает.

ЕЩЕ 500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

- Программа переселения из аварийного жилья достаточно активно развивалась на протяжении нескольких лет. Сейчас она подошла к очередному этапу. Чего вы от нее ждете?

- Что как можно больше граждан будут жить в нормальных условиях. Не могут россияне жить в доме, в котором жить нельзя. И таких у нас, к сожалению, пока очень много. Мы ликвидировали процентов 70 жилого фонда до 50-х годов. Сейчас подошли к следующему, это то, что было уже после войны построено. Начали их расселять. Мы тоже нарабатываем опыт. Президент поставил правильную задачу – механизм должен быть постоянный. Жилье будет аварийным всегда признаваться. Надо понимать, как это будет идти дальше. Сегодня такие предложения подготовлены. Их вносят в Госдуму. И с 2020-2021 года уже у регионов будет больше преференций: предоставлять жилье людям в собственность или социальный найм. Будут расширены возможности. Поэтому в первую очередь эта программа направлена на то, чтобы люди переехали из условий, где жить опасно, в нормальные хорошие дома.

- Какие-то цифровые параметры уже заданы?

- Конечно. По нацпроекту мы должны расселить 9,5 млн. квадратных метров, это примерно 530 тысяч человек.

- А к настоящему времени уже около миллиона людей переехали по программе переселения из аварийного жилья?

- Вы правы. За 11 лет – 16,2 млн. квадратных метров аварийного жилья было ликвидировано. И 1 миллион 34 тысячи граждан переехали в новое жилье. Практически был построен новый миллионник. Этого не было никогда. Переселили примерно население Кипра.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НАЧАЛАСЬ

- Уже несколько лет работает программа «Чистая вода», стартует программа «Оздоровление Волги». Какие задачи стоят?

- Тема самая актуальная, поскольку на состояние здоровья в первую очередь влияет даже не пища, а вода. Причем вода должна быть безопасной, чтобы она не вредила человеку ни внутри, ни снаружи. Такая задача стоит в рамках выполнения национального проекта «Экология», в который входят федеральные проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». В рамках нацпроекта требуется довести долю населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, до показателя 90,8%. У нас неплохая обеспеченность по воде – 87,5% по стране. Но 3,3 % необеспеченности - это тоже очень много. Стоит задача, чтобы за шесть лет закрыть эти 3,3%. На это будет потрачено только федеральных денег свыше 146,6 млрд. рублей.

В первую очередь программа направлена на то, чтобы была чистая вода. А с точки зрения очистки Волги – это самая большая артерия, которая используется у нас в стране. Там надо прекратить стоки, загрязненные, они должны быть очищены. Это основные параметры.

- Предприятия, которые загрязняют, будут закрываться?

- Зачем? Их в первую очередь необходимо модернизировать. Может, что-то закрыть. Сейчас идет инвентаризация этого процесса. Недавно направили ее результаты в Минстрой России и в Роспотребнадзор, чтобы они совместили свои параметры с нашими, чтобы это дальше пошло уже на финансирование соответствующих проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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