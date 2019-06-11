Константин Цицин, гендиректор Фонда ЖКХ: «Государство подставит плечо инвестору»

Тотальное недофинансирование коммунальной отрасли привело к печальным последствиям. ЖКХ напоминает дуршлаг, в котором как дырки не затыкай, остановить вытекающую воду не удастся. Что делать? Корреспондент «Комсомольской правды» спросил у гендиректора госкорпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константина Цицина.

ГОСУДАРСТВО ВЛОЖИТ БОЛЬШЕ

- Константин Георгиевич, на Питерском форуме вы подписали несколько документов, которые позволят реконструировать теплосети и очистные сооружения в паре небольших населенных пунктах. Но это капля в море инфраструктурных проблем ЖКХ нашей страны. Как их решить?

- Надо начать их решать. Проблема гигантская. Но решить ее быстро и комплексно не получится. Насколько может растянуться процесс - и по времени, и по суммам - я даже боюсь говорить.

- Существует мнение, что в коммунальную отрасль должен прийти частный инвестор и решить проблемы отрасли на свои деньги.

- Должен, но только в крупные города. В небольшие города и поселки инвестор не придет никогда, поскольку покрытие затрат возможно только с тарифа. А тариф мы не можем повышать. Поэтому инвестор вряд ли придет, если государство не подставит ему плечо в виде государственно-частного партнерства.

- Похоже, что вы хотите запустить проект с нуля, раскачав его, как в свое время сделали с программами капремонта и переселения из аварийного жилья.

- После того, как инвесторы увидят, что государство продолжает вкладывать в решение проблемы свои средства, у него появится определенная защищенность. Какая еще нужна бизнесу защиту, если государство будет вкладывать в те же проекты бюджетные деньги? Тем более, государство не требует назад своих инвестиций. Оно говорит инвестору: ты приди, сделай, вложи свои деньги вместе со мной и дальше эксплуатируй это предприятие самостоятельно.

Я считаю, что надо поступательно начинать. Мы два-три года поработали по программе модернизации, освоили не такие уж большие деньги – 5,23 млрд. рублей.

Но 43 проекта сделали в малых городах. Опыт наработали, посмотрели, где есть проблемы. Сейчас мы хотим продолжить проект. Причем, на прежних условиях: 60 % вкладывает государство через Фонд, 20% - субъект (муниципальное образование), еще 20% - инвестор. При этом средства субъекта могут быть полностью замещены средствами инвестора.

- Это же заманчиво!

- Согласен. Срок окупаемости таких проектов с учетом финансовой поддержки Фонда – от 7 до 15 лет. Для не высокомаржинального проекта это хорошо. Но многие инвесторы считают, что в нашей отрасли проекты реконструкции должны окупаться за четыре года, а дальше работать в плюс. Но такого не бывает.

ЕЩЕ 500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

- Программа переселения из аварийного жилья достаточно активно развивалась на протяжении нескольких лет. Сейчас она подошла к очередному этапу. Чего вы от нее ждете?

- Что как можно больше граждан будут жить в нормальных условиях. Не могут россияне жить в доме, в котором жить нельзя. И таких у нас, к сожалению, пока очень много. Мы ликвидировали процентов 70 жилого фонда до 50-х годов. Сейчас подошли к следующему, это то, что было уже после войны построено. Начали их расселять. Мы тоже нарабатываем опыт. Президент поставил правильную задачу – механизм должен быть постоянный. Жилье будет аварийным всегда признаваться. Надо понимать, как это будет идти дальше. Сегодня такие предложения подготовлены. Их вносят в Госдуму. И с 2020-2021 года уже у регионов будет больше преференций: предоставлять жилье людям в собственность или социальный найм. Будут расширены возможности. Поэтому в первую очередь эта программа направлена на то, чтобы люди переехали из условий, где жить опасно, в нормальные хорошие дома.

- Какие-то цифровые параметры уже заданы?

- Конечно. По нацпроекту мы должны расселить 9,5 млн. квадратных метров, это примерно 530 тысяч человек.

- А к настоящему времени уже около миллиона людей переехали по программе переселения из аварийного жилья?

- Вы правы. За 11 лет – 16,2 млн. квадратных метров аварийного жилья было ликвидировано. И 1 миллион 34 тысячи граждан переехали в новое жилье. Практически был построен новый миллионник. Этого не было никогда. Переселили примерно население Кипра.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НАЧАЛАСЬ

- Уже несколько лет работает программа «Чистая вода», стартует программа «Оздоровление Волги». Какие задачи стоят?

- Тема самая актуальная, поскольку на состояние здоровья в первую очередь влияет даже не пища, а вода. Причем вода должна быть безопасной, чтобы она не вредила человеку ни внутри, ни снаружи. Такая задача стоит в рамках выполнения национального проекта «Экология», в который входят федеральные проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». В рамках нацпроекта требуется довести долю населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, до показателя 90,8%. У нас неплохая обеспеченность по воде – 87,5% по стране. Но 3,3 % необеспеченности - это тоже очень много. Стоит задача, чтобы за шесть лет закрыть эти 3,3%. На это будет потрачено только федеральных денег свыше 146,6 млрд. рублей.

В первую очередь программа направлена на то, чтобы была чистая вода. А с точки зрения очистки Волги – это самая большая артерия, которая используется у нас в стране. Там надо прекратить стоки, загрязненные, они должны быть очищены. Это основные параметры.

- Предприятия, которые загрязняют, будут закрываться?

- Зачем? Их в первую очередь необходимо модернизировать. Может, что-то закрыть. Сейчас идет инвентаризация этого процесса. Недавно направили ее результаты в Минстрой России и в Роспотребнадзор, чтобы они совместили свои параметры с нашими, чтобы это дальше пошло уже на финансирование соответствующих проектов.