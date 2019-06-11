2019-06-11T13:09:46+03:00
Общество

Задержан мужчина, который разнес редакцию "Сноба"

24-летний гастарбайтер уже признал свою вину [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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За "Кражу" гостю столицы грозит до пяти лет лишения свободыЗа "Кражу" гостю столицы грозит до пяти лет лишения свободы
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Задержать предполагаемого виновника погрома в редакции электронного журнала "Сноб" удалось по "горячим следам". Оперативникам весьма кстати пришлась запись с камер видеонаблюдения, на которых во всей красе засветился преступник. Высокий брюнет с татуировками на руках был явно не в себе и рушил все вокруг. Главной уликой его вины стал ноутбук "Мак", который после погрома в офисе преступник прихватил с собой.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по ЦАО и ОУР ОМВД по району Якиманка задержан подозреваемый. Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, - сообщил "Комсомолке" Юрий Титов, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Москве.

Свою вину он полностью признал. По статье "Кража" гостю столицы грозит до пяти лет лишения свободы.

24-летний гастарбайтер уже признал свою вину

24-летний гастарбайтер уже признал свою вину

Напомним, погром в редакции сотрудники обнаружили рано утром в понедельник, 10 июня. В редакции была сломана мебель и техника. Случившееся коллектив связывает с громким делом журналиста Ивана Голунова. Накануне на сайте проекта было опубликовано открытое письмо в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации.

Однако, по официальным данным, нападение на редакцию с журналисткой деятельностью никак не связано. На одном их допросов преступник заявил, что вообще не понимал в каком офисе находится. Мотивом для агрессии могло стать его состояние алкогольного опьянения.

Погром в "СНОБЕ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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