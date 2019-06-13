Роскошная жизнь Ольги Бузовой: Часы с бриллиантами по цене трехкомнатной квартиры и платье за пять миллионов рублей

На заре телекарьеры Ольга Бузова мало чем отличалась от других участниц «Дома-2». Одевалась броско, но недорого - точно такие же розовые кофточки в стразах и джинсы демократичных брендов могли позволить себе миллионы зрительниц легендарной «телестройки». Но все изменилось: Ольга заметно повысила свое благосостояние и теперь выбирает очень дорогие вещи. Бузова часто демонстрирует обновки в Инстаграме, где у нее 16 миллионов подписчиков. Казалось бы, известные бренды должны только радоваться, что такая раскрученная персона выбирает именно их вещи. Но нет! По словам Ксении Собчак, недавно к ней обратился с просьбой известный дизайнер, чтобы она отговорила Ольгу носить куртку его бренда и мелькать в ней на фото в соцсетях. О чем Ксения и поведала в своем авторском шоу «Осторожно, Собчак».

После выхода шоу слова Ксении больно задели Ольгу, которая не преминула высказаться публично. Звезда «Дома-2» рассказала подписчикам, что таинственный дизайнер, оскорбивший ее, - это креативный директор известного испанского бренда Balenciaga Демна Гвасалия.

- Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 тысяч рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова вам ее вернуть! А вы верните мне мои деньги! - обратилась к представителю бренда обиженная Бузова.

А мы решили повнимательнее приглядеться к гардеробу Бузовой. Ведь, судя по соцсетям артистки, ее наряды и украшения легко могут посоперничать с некоторыми вещами из гардероба главного эстрадного шопоголика Киркорова. По цене - уж точно. «КП» разобрала гардероб скандальной телезвезды со стилистом Алиной Ян.

Розовое чудо в сапогах

- В этих штанах-ботфортах Vetements x Manolo Blahnik за 250 тысяч рублей Ольга появилась на ужине одной из музыкальных премий. Видимо, решила произвести впечатление на Филиппа Киркорова. Правда, с цветом не рассчитала. Реакция Филиппа на розовое может быть непредсказуема, - шутит фешен-блогер Алина Ян.

На прогулку с Dior

Фото: instagram.com/buzova86

- Есть у Бузовой и вещи от Dior, - уточняет стилист. - Ведущая частенько совмещает маечку от Dolce & Gabbana за 30 тысяч рублей с вместительной сумкой-шопером за 185 тысяч рублей.

Фото: instagram.com/buzova86

- Для документов и помады с зеркальцем у Ольги есть клатч от Dior за 220 тысяч рублей, подаренный ей на Новый год ее пиар-директором.

Скупает бриллианты вслед за Собчак

- Браслеты Cartier из коллекции Love - любимые украшения не только Бузовой, но и Ксении Собчак. Кстати, их для дам обычно заказывают накануне свадьбы, так что не исключено, что у Ольги после скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым наконец появился серьезный кавалер, - предположила Алина Ян. - У Ольги два браслета из этой коллекции: один из 18-каратного белого золота за 307 тысяч рублей. Второй - из желтого золота за 318 тысяч рублей.

Думаю, что и браслет Cartier в виде золотого гвоздя Бузовой подарил новый бойфренд. Уж больно цена высока - 482 тысячи рублей. Впрочем, ей и самой по карману такая покупка.

Трофеи от бывшего мужа

- А вот часики Rolex Daytona Rainbow Everose с цветными сапфирами и бриллиантами за 5 миллионов рублей и часы Chanel J 12 Black и Chanel J 12 White (там тоже циферблат украшен бриллиантами) за 422 900 рублей каждые, судя по всему, призраки из прошлого - подарки экс-супруга Ольги Дмитрия Тарасова. В этих изделиях Бузова появлялась в свете как в период брака с футболистом, так и после.

Надела Гуччи и всех круче?

Фото: Скриншот видео

- Я заметила, что вне сцены Ольга предпочитает «спортивный шик». Удобную, но очень дорогую одежду. Как, например, толстовку от Гуччи за 74 800 рублей. Или футболку с котом (той же марки) за 70 тысяч.

Тик-так по цене жилья

- Часики Graff Classic Butterfly с бабочками из сапфиров. Стоит такая красота целых 10 миллионов рублей (на эти деньги можно купить, например, приличную трехкомнатную квартиру в спальном районе Москвы. - Ред.).

Голая королева

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Пять миллионов рублей - именно в такую сумму Ольге обошлось «голое» платье от кутюрье Валентина Юдашкина. Правда, с этим нарядом у Бузовой случился модный конфуз. Как оказалось, годом ранее это платье выгуливала на одном из раутов бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова, - припомнила Алина Ян.

Кроссовки за 70 тысяч

Фото: louisvuitton.com, Мила СТРИЖ

- Бузова обожает французский бренд Луи Виттон. Видимо, это пережиток из ее детства, из 90-х, когда вершиной мечтаний любой российской девушки были вещи от этого модного дома. И на этом фото Ольга одета с ног до головы в Луи Виттон: в джинсы с трикотажными вставками за 88 тысяч 500 рублей, в футболку за 31 тысячу рублей и в кроссовки за 46 тысяч 500 рублей.

В гардеробе певицы есть еще одни ультрамодные кроссовки этого бренда. Футуристические LV Archlight за 69 тысяч 500 рублей, - делится с «КП» фешен-блогер.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Откуда деньги на дорогие обновки?

Только за один рекламный пост в Инстаграме Бузова зарабатывает по 500 тысяч рублей. По слухам, ее зарплата ведущей проекта «Дом-2» составляет 3 миллиона рублей. Плюс за каждый концерт Ольга, как рассказывают промоутеры, получает не менее миллиона рублей. У нее есть ресторан, собственный бренд одежды.

Немудрено, что Бузова по итогам 2018 года вошла в десятку рейтинга «Форбс» с внушительным доходом $3,9 млн.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Серьезные бренды смущает ее скандальное прошлое»

- Настороженное отношение к Бузовой серьезных брендов определяется ее прошлым, - объясняет промоутер Вадим Кормилицын. - Трамплином артистки является «Дом-2», это шоу с неоднозначной репутацией, что для многих топовых брендов неприемлемо. Ольга по-прежнему ведет «Дом-2», и этот скандальный шлейф тянется за ней, как и аудитория, которая смотрит этот телепроект. Именно эта аудитория и обеспечивает ей 16 миллионов подписчиков в Инстаграме. Для рекламодателей подчас важно не сколько поклонников у звезд в соцсетях, а каким образом они этой популярности достигли. Да, Ольга популярна, но популярна благодаря скандалам и эпатажу, поэтому серьезные бренды не хотят себя с ней ассоциировать. Для них важно прежде всего качество аудитории, а не количество. Ведь школьникам, подписанным на Бузову, все равно не по карману брендовые вещи.