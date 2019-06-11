Ольга Бузова и Егор Крид, прямая телетрансляция и фейерверк: что покажут на выпускной в парке Горького

Сегодня, 11 июня, на заседании президиума правительства столицы утвердили программу выпускного в парке Горького в Москве 2019.

По данным столичной мэрии, в этом году 11 класс в московских школах закончили 55,3 тысячи учеников. На традиционный праздник зарегистрировались 22 630 выпускников из 338 школ. Их будут сопровождать 4 387 учителей и родителей. Как отмечают городские власти, это рекорд последних семи лет.

Выпускные балы пройдут во многих парках, школах и увеселительных заведениях столицы. Главный городской выпускной в парке Горького в Москве 2019 начнется в 20.00 в четверг, 20 июня, и продлится до 6.00 пятницы, 21 июня. На это время парк закроют для остальных посетителей. Пройти на праздник смогут только те, кто заранее зарегистрировался и получил индивидуальный браслет с QR-кодом.

Что покажут

В программе выпускного в парке Горького в Москве 2019 планируется 40 популярных артистов, групп и диджеев. Для этого поставят две большие сцены, семь тематических зон, 35 интерактивных точек со спортивными и игровыми развлечениями, арт-конструкции и фотозоны.

С 22.00 на главной сцене - Егор Крид, Feduk, Ольга Бузова, Burito, Анна Седокова, Елена Темникова. По традиции артистов концертной программы выбрали сами выпускники с помощью электронной системы голосования «Активный гражданин». В опросе участвовали 6,6 тысячи человек. Больше всего голосов набрали Feduk и Егор Крид.

Прямую трансляцию концерта проведет телеканал «Музыка Первого». В полночь небо над парком Горького украсит праздничный фейерверк. Затем на главной сцене продолжится концерт.

Кто отвечает за безопасность

Как и в прошлые годы, выпускники будут приезжать в парк Горького и уезжать организованно, по индивидуальному графику для каждой группы выпускников. От каждого класса, кроме классных руководителей, на праздник придут не меньше двух взрослых сопровождающих. Если у гостя праздника нет персонального браслета с QR-кодом (его получают все, кто заранее прошел электронную регистрацию), тогда его не пустят в парк.

Для выпускников в этот раз аккредитовали 623 автобуса лицензированных перевозчиков (в 2018-м их было меньше - 544). Въезд на парковку парка - по специальным пропускам.

Выпускной в парке Горького в Москве 2019 будут охранять:

- 220 сотрудников полиции (столько же было и в прошлом году);

- 600 сотрудников внутренних войск (в 2018 г. - 500);

- 160 сотрудников частных охранных фирм (в 2018 г. - 100).

Помимо этого, в парке будут дежурить 4 бригады «скорой помощи» и 1 бригада Центра экстренной медицинской помощи.

На празднике можно будет перекусить на любой из пяти крупных площадок с кафе, а также в 38 торговых киосках. В парке поставят 200 мобильных туалетных кабин.