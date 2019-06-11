2019-06-11T13:59:33+03:00
Общество

Ольга Бузова и Егор Крид, прямая телетрансляция и фейерверк: что покажут на выпускной в парке Горького

Программу праздничного концерта составили сами выпускники
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Главный городской выпускной в парке Горького в Москве 2019 начнется в 20.00 в четверг, 20 июняГлавный городской выпускной в парке Горького в Москве 2019 начнется в 20.00 в четверг, 20 июняФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 июня, на заседании президиума правительства столицы утвердили программу выпускного в парке Горького в Москве 2019.

По данным столичной мэрии, в этом году 11 класс в московских школах закончили 55,3 тысячи учеников. На традиционный праздник зарегистрировались 22 630 выпускников из 338 школ. Их будут сопровождать 4 387 учителей и родителей. Как отмечают городские власти, это рекорд последних семи лет.

Выпускные балы пройдут во многих парках, школах и увеселительных заведениях столицы. Главный городской выпускной в парке Горького в Москве 2019 начнется в 20.00 в четверг, 20 июня, и продлится до 6.00 пятницы, 21 июня. На это время парк закроют для остальных посетителей. Пройти на праздник смогут только те, кто заранее зарегистрировался и получил индивидуальный браслет с QR-кодом.

Что покажут

В программе выпускного в парке Горького в Москве 2019 планируется 40 популярных артистов, групп и диджеев. Для этого поставят две большие сцены, семь тематических зон, 35 интерактивных точек со спортивными и игровыми развлечениями, арт-конструкции и фотозоны.

С 22.00 на главной сцене - Егор Крид, Feduk, Ольга Бузова, Burito, Анна Седокова, Елена Темникова. По традиции артистов концертной программы выбрали сами выпускники с помощью электронной системы голосования «Активный гражданин». В опросе участвовали 6,6 тысячи человек. Больше всего голосов набрали Feduk и Егор Крид.

Прямую трансляцию концерта проведет телеканал «Музыка Первого». В полночь небо над парком Горького украсит праздничный фейерверк. Затем на главной сцене продолжится концерт.

Кто отвечает за безопасность

Как и в прошлые годы, выпускники будут приезжать в парк Горького и уезжать организованно, по индивидуальному графику для каждой группы выпускников. От каждого класса, кроме классных руководителей, на праздник придут не меньше двух взрослых сопровождающих. Если у гостя праздника нет персонального браслета с QR-кодом (его получают все, кто заранее прошел электронную регистрацию), тогда его не пустят в парк.

Для выпускников в этот раз аккредитовали 623 автобуса лицензированных перевозчиков (в 2018-м их было меньше - 544). Въезд на парковку парка - по специальным пропускам.

Выпускной в парке Горького в Москве 2019 будут охранять:

- 220 сотрудников полиции (столько же было и в прошлом году);

- 600 сотрудников внутренних войск (в 2018 г. - 500);

- 160 сотрудников частных охранных фирм (в 2018 г. - 100).

Помимо этого, в парке будут дежурить 4 бригады «скорой помощи» и 1 бригада Центра экстренной медицинской помощи.

На празднике можно будет перекусить на любой из пяти крупных площадок с кафе, а также в 38 торговых киосках. В парке поставят 200 мобильных туалетных кабин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Лавров обсудил перспективы сотрудничества с главой МИД Гренады
Лавров: Вашингтон намерен разрушить режим контроля над вооружением
В Риме ужесточили правила поведения для туристов
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов совета правосудия
Лавров: Москва готова участвовать в переговорах по Донбассу в любых форматах
Филарет отказался признавать томос об автокефалии "новой" церкви
Путин встретится с президентом Киргизии в Бишкеке на этой неделе
Совфед принял закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Медведев: будущее за четырёхдневной рабочей неделей
Глава МИД Южной Кореи посетит Москву 17 июня
Грушко рассказал, когда Россия возобновит взносы в ПАСЕ
Назван средний возраст вступления россиян в брак в 2018 году
ВЦИОМ выяснил, чем гордятся россияне
Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов
На торгах ММВБ курс евро опускался ниже 73 рублей
Власти Японии начнут выдавать пожилым водителям специальные права
Сборная России сыграет в красной форме в матче с Кипром
Поступило сообщение о минировании здания Конституционного суда Украины
Песков: экспертиза по делу Голунова "призвана ответить на ряд вопросов"
Спикер парламента Дании покинет свой пост из-за смены власти
Лавров заявил, что Киев устроил вооруженную провокацию для срыва разведения сил в станице Луганской
Пассажирка самолета открыла аварийную дверь вместо туалета
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» войдет в состав ВМФ РФ 11 июня
Россия и Лаос впервые проведут совместные танковые учения