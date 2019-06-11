Транспортные коридоры будущего объединит “цифра”

Челышев:

- Что такое цифровая платформа транспортного комплекса для государства и бизнеса?

Семенов:

- Преимущества положения Российской Федерации на карте обязывают нас использовать ее транспортно-транзитный потенциал. Соответственно, чтобы увеличить объемы транзита, мы должны предоставлять такие цифровые сервисы, которые будут интересны и потребителям транспортных услуг, и транспортным компаниям. Наша задача - снизить время прохождения административных процедур на границе, обеспечить необходимую стыковку транспортных маршрутов, обеспечить информационное сопровождение товарных потоков. Все это невозможно сделать без единого платформенного решения. И государство взяло на себя задачу создать такую информационную платформу, на базе которой будут строиться сервисы для перевозчиков, логистов и вообще всех компаний, которые участвуют в перевозочном процессе или в транспортно-логистической цепочке. В основу этой платформы заложены огромные массивы данных, которые есть у государства, например: государственный реестр остановочных пунктов, данные об объектах транспортной инфраструктуры, физические характеристики дорог, пропускная способность – и таких реестров порядка четырех тысяч! Мы планируем открыть все данные, которые можно открыть. В этом и заключается задача государства. А задача бизнеса – строить на базе этой платформы свои цифровые экосистемы.

Замков:

- Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» участвовала в создании концепции цифровой платформы транспортного комплекса. Когда мы сформулировали, что же это такое, оказалось, что это массивы данных с определенными правилами доступа к ним и управление интеграцией, это наднациональная, управляемая в интересах государства и бизнеса, структура данных. Все: и авиа, и ж/д, и автоперевозчики заинтересованы в том, чтобы взаимно обогащать систему. Для чего? Допустим, у железной дороги есть электронная торговая площадка, но она распространяет свое действие исключительно на железную дорогу. А чтобы сделать настоящую мультимодальную перевозку, да еще и по нескольким странам, необходимо подключить платформы и авиации, и автотранспорта... В итоге мы получили бы огромное количество массивов, существующих по непонятным правилам. Интегрировать национальные системы мы, конечно, тоже можем, но практического смысла в этом нет. Так как для таможенных органов одной страны цифровое пространство другой страны не является доверенным пространством. Таможенник не может доверять этой информации, а значит, никакие административные процедуры не снимаются. То есть, пока мы не объединимся на национальном уровне, никаких административных барьеров снять будет невозможно. Объединение выгодно и нам, и нашим соседям. Именно им, в первую очередь, нужны цифровые транспортные коридоры, которые мы, наконец, сможем построить, когда объединение состоится.

Челышев:

- А каковы перспективы по объединению этих систем, вот наших с нашими соседями, которые с нами входят в союзы и не входят в союзы экономические?

Семенов:

То, что эти системы будут объединены, сомнений не вызывает, потому что это всем выгодно. Госорганам сопредельных государств необходимо знать, как работают их перевозчики, какие грузы везут к ним или через их страны. Бизнесу: владельцам грузов, логистическим и транспортным компаниям, экспедиторам – всем интересно знать, как идет груз, в каком режиме, по каким дорогам он идет, в каких местах останавливается автотранспортное средство, высок или низок риск утраты товара по разным причинам? И, конечно же, это напрямую будет связано с размером страховых платежей. Если машина идет по большой федеральной трассе или по платной дороге, с необходимыми сервисами, страховая премия одна. А если водитель, пытаясь сэкономить время и горючее, едет по дорогам более низкого технического класса, страховка будет дороже. Кроме того, более эффективным станет использование электронных пломб, обеспечивающих сохранность грузового отсека и юридическую значимость данных. Потому что, если автомобиль опломбирован таким образом, это значит, что там действительно тот груз, который указан в документах, требуемого качества, который перевозится в надлежащих условиях. И это подтверждение в электронном виде видят сразу все заинтересованные стороны — и бизнес структуры, и государственные органы всех стран. Соответственно, если в пути на пломбу будет оказываться воздействие, сигнал об этом также будет отправлен каждому звену в логистической цепочке. Ну а если с пломбой в пути все было в порядке, груз будет гораздо быстрее проходить все таможенные процедуры. Учитывая взаимовыгодный характер будущей платформы, еще раз повторю, интеграция неизбежна. Так что эта система будет носить взаимовыгодный характер, поэтому, я думаю, что интеграция неизбежна. На каких условиях она осуществится – это уже вопрос обсуждения. Мы предлагаем это сделать на основе российского платформенного решения. Потому что мы продвинулись в этом направлении гораздо дальше, чем любая другая страна. Нашей цифровой системе нет равных, и я это заявляю абсолютно ответственно.

Замков:

- Сейчас мы завершили тестирование уникальной системы трансграничного обмена навигационными данными о маршрутах автоперевозчиков между Россией и Китаем. В рамках межправительственного соглашения обязательным условием для перевозки пассажиров и грузов с 17 сентября 2019 года является оборудование транспортных средств двух стран бортовыми устройствами на базе спутниковых навигационных систем: российской ГЛОНАСС и китайской БЕЙДОУ. При этом Китай, основываясь на стандартной практике для всех внутренних перевозчиков, будет получать информацию о движении российских транспортных средств по своей территории. Россия получит данные о маршрутах китайских автомобилей по российским дорогам. Фактически Россия станет первой страной в мире, грузовикам и автобусам которой разрешено свободное передвижение по Китаю. Реализация такого масштабного проекта с российской стороны стала возможна только за счет использования действующей цифровой инфраструктуры государственной системы «Платон». Это также исключит дублирование оборудования для российских перевозчиков, на автомобилях которых уже установлены бортовые устройства системы «Платон». Напомню, что ранее действовал маршрутный принцип, когда перевозки выполнялись только между заранее согласованными точками и только в приграничной зоне. Новые правила разрешают доставку от двери до двери из любого города Китая в любой город России и наоборот. Ожидается, что это даст кратный рост грузооборота и сокращение срока доставки товаров. Внутренний рынок грузоперевозок остается защищенным для национальных перевозчиков за счет запрета каботажных перевозок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714188" frameborder="0"></iframe> Алексей Семенов и Антон Замков на ПМЭФ-2019.

Челышев:

- Расскажите, какие ещё интересные проекты будут реализованы в российской ЦПТК.

Семенов:

Один из перспективных проектов — это, безусловно, формирование бесшовных транспортных коридоров через Россию за счёт развития сервиса пломбирования, системы отслеживания транзитных перевозок. Она начинает работать 1 июля этого года. На первом этапе ее будут применять на 30 пунктах пропуска: 20 автомобильных и 10 железнодорожных – и распространяться она будет пока на санкционную продукцию. Если сейчас по закону через территорию России никакие санкционные продукты провозить нельзя, то с 1 июля перевозки станут возможными, но под пломбой. Это открытие границ для законопослушного бизнеса и создание равных условий для перевозок. В дальнейшем, после принятия соответствующих нормативно-правовых актов, работа этой системы может распространиться на весь транзит. Решить вопрос с прослеживаемостью грузов мы не могли на протяжении двух лет - и вот, наконец, прорыв. Мы будем развивать эту систему, и нашим партнерам предлагаем интегрироваться с ней. Своими последовательными шагами в этом направлении мы убедили соответствующие органы соседних стран в том, что это наше настоящее и будущее. Как следствие - интеграционные процессы уже начались…

Замков:

- Также надо сказать, что наша Российская разработка отличается по ряду важнейших показателей от мировых аналогов: высокая степень сохранности информации и криптозащита передаваемых данных, обеспечивает их юридическую значимость. Сервис электронного пломбирования успешно протестирован ФТС с Казахстаном, на Автомобильных и железнодорожных маршрутах в разных климатических условиях нашей страны. Он также вызвал огромный спрос для внутреннего рынка. Мы протестировали его с рядом крупнейших российских автоперевозчиков. Потому что электронная пломба позволяет сократить сроки доставки грузов и внутри страны. Мы в рамках ассоциации провели очень интересный эксперимент – взяли с моря контейнер, разгрузили его в контейнерном терминале под Санкт-Петербургом, установили на груз электронную пломбу и отправили железной дорогой и автотранспортом в Тулу. Прослеживаемость обеспечили, объединив все информационные системы: и порта, и РЖД, и госсистемы «Платон». В итоге, в пути следования не пришлось оформлять ни одной бумажки. Очень интересный результат. По-моему, надо двигаться в этом направлении и дальше.

Челышев:

- И насколько, по сравнению с существующим режимом, сократилось время доставки?

Замков:

- По классической схеме нам надо было на каждом этапе оформлять разные и дублирующие друг друга документы, и не просто оформлять, а проводить досмотры. Единый электронный документооборот позволил сократить на маршруте Петербург-Тула двое суток. Плюс, за счет применения технических средств, мы одновременно еще и проконтролировали температурный режим внутри контейнера; благодаря электронной пломбе были уверены в сохранности и подлинности. Ну, а интеграция информационных систем обеспечила доступ всех заинтересованных структур к данным о перемещении груза.

Челышев:

- Преимущества для госструктур и бизнеса понятны и неоспоримы. А что это даст обычному человеку? Водителю, индивидуальному предпринимателю, потребителю?

Замков:

- Человеку не хватает информации. Чтобы ее получить, приходится зачастую прикладывать колоссальные усилия. На мой взгляд, ключевая роль ЦПТК как сервиса - это предоставление потребителю массива государственных данных... Приложения, созданные на базе Цифровой платформы транспортного комплекса, показывая потребителю все необходимые сведения о грузовых перевозках, позволят предпринимателю, в том числе числе индивидуальному, управлять своим бизнесом со смартфона.

Семенов:

- Цель экономики: повышение качества жизни людей. Человек - конечный потребитель всего, что мы делаем. Что может дать человеку система пломбирования? Уверенность в том, что груз, который приехал в машине запломбированным, не является контрафактом, что продовольственные товары перевозились с соблюдением температурного режима, что срок доставки соответствовал всем условиям изготовителя этого товара. Иными словами, эта система позволит снизить оборот контрафакта и некачественной продукции. Вот что это даст человеку.