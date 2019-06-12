Шины нового поколения

Всерьез договорились о разработке шин нового поколения и их испытании автопроизводитель General Motors и шинная компания Michelin. Фишка этих автопокрышек в том, что их не нужно накачивать. Но это не сплошная резиновая колбаса, а напоминающая пчелиные соты конструкция из гибких резиновых композитов и стекловолоконной смолы. Потому они не боятся проколов, на них требуется меньше резины. Важно понять, смогут ли машины на них ездить с той же скоростью, комфортом и экономичностью.

Придумали такие шины уже довольно давно, но раньше полагали, что это технология отдаленного будущего. Однако дело дошло до испытаний уже в этом году, чтобы к 2024 году начать реальные продажи. В такие шины обуют электрические Chevrolet Bolt и начнут их обкатывать в штате Мичиган. Выглядит очень смешным объяснение, почему именно там. Просто мичиганские дороги кажутся им наименее хорошими, чтобы испытание было для новых колес предельно суровым. Российские автоблогеры уже смеются: обратились бы к нам сюда, мы нашли бы им роскошный полигон для испытаний. Мы ведь знаем, что гвоздь - не самая страшная беда для колес на дорогах.