Автоновинки лета 2019: красотка «Аркана» и тульский пряник по-китайски

Что увидим на рынке автомобилей летом 2019? Наш обзор самых интересных автоновинок.

На аркане

Renault Arkana явно наделает шороху. Французы раскусили наши потребности: хочется, чтобы машина была ну прямо ах какой красивой, при этом не стоила запредельно много. Поэтому на интерьерчике можно сэкономить, да и под капот поместить что попроще.

Фото: renault.ru

«Аркану» сделали именно по этому принципу. Внешне - прямо премиум-звезда, с покатой крышей - будто она для молодых пижонов, а не для семейных дачников. Зато внутри - просторный багажник, а цена с обычным 114-сильным мотором и передним приводом обещает быть не многим больше миллиона. Но пока продают только с турбомотором 1,3 литра, а это не совсем наш путь, потому что так менее практично, зато заметно дороже.

Цена: от 1,4 млн рублей.

Тульский пряник по-китайски

Haval F7 российские автожурналисты уже успели назвать и долгожданным, и важным, и красивым, и премиальным, и технологически продвинутым. Это все про китайский кроссовер, который 5 июня начали собирать на новом автозаводе в Туле.

Мы напишем без вздохов и ахов: это будет четвертая модель марки «Хавейл» в России, у нее под капотом бензиновые турбомоторы в полтора-два литра мощностью 150 и 190 сил, к ним робот с двойным сцеплением, в оснащении - камеры кругового обзора и система экстренного автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.

Цена: примерно 1,5 млн рублей.

Самая дорогая «Тойота»

Toyota Supra - новый фетиш поклонников спорткаров. Тех, для кого переднемоторная заднеприводная компоновка, рядный шестицилиндровый мотор с турбонаддувом мощностью 340 л. с., развесовка по осям 50:50 и активный дифференциал не тарабарщина, а ласкающие слух слова.

Фото: toyota-europe.com

Она разгоняется до 100 км/час за 4,3 секунды, и ради этого 22 счастливчика (именно такая квота выделена на нашу страну в этом году) с радостью отдадут стоимость однушки в столице.

Цена: 5,5 млн рублей.

Как стакан граненый

Hyundai Sonata преобразился внешне. Похоже, в таком оформлении он представляет реальную угрозу для продаж японской «Камри». Нет, это не та модель, которая сейчас продается в автосалонах корейской марки, новинка пока на подходе - ждем к концу лета.

Фото: hyundai.ru

У нее будет управление коробкой передач при помощи кнопок, на панель выводятся изображения с боковых камер. Сделали и гибридную версию, но ее появление в России под вопросом. У нас, скорее всего, будут те же моторы с коробками, что и на нынешней модели. То есть 2 или 2,4 л с 6-ступенчатым автоматом. Но цена, видимо, все же немного подрастет.

Цена: от 1,4 млн рублей.

Еще один «Кросс»

LADA Granta Cross - это как бы и не новинка. Была в точности такая же «Калина», но после недавней смены «лица» и имени внедорожные универсалы Granta первоначально не появились. Теперь пробел восполнен, и это нужное пополнение. Небольшой «сарай», у которого под днищем почти 20-сантиметровый просвет, является как раз той самой рабочей лошадкой для дома и для семьи.

Фото: lada.ru/lp/granta_cross

Хорошо что можно выбрать простой вариант с 87-сильным движком, а можно и более мощную версию на роботе.

Цена: от 555 тыс. рублей.

Французский шик

Citroen C5 Aircross - это головная боль для нерешительных. Проблема выбора будет неминуемой, когда предложено 30 цветовых комбинаций экстерьера: семь цветов кузова, два цвета крыши, четыре варианта отделки интерьера, три специальных набора декоративных вставок в передний бампер, оригинальные боковые накладки и даже контрастная окраска рейлингов на крыше.

Фото: citroen.es

Бензин или дизель - это задача попроще. Французы отлично умеют делать моторы, работающие на солярке, и к двухлитровому 180-сильному турбодизелю полагается 8-ступенчатый автомат. Если в вашем городе есть приличные заправки с честным топливом, а два двести - для вас подъемные деньги, то это интересный вариант. По крайней мере в потоке вы не затеряетесь.

Цена: от 1,8 млн рублей.

С хитрым прищуром

KIA Soul преобразился, стал совсем молодежным, нахальным. И столь же нагло прибавил в цене тысяч сто пятьдесят. Хотя в начинке там ничего резко не менялось. Остались те же моторы и коробки передач, ничего сверхъестественного в оснащение не добавили, полного привода не появилось.

Фото: kia.ru/models/soul

Но для любителей чего-то необычного простор все же есть. Можно выбрать один из нескольких вариантов двухцветного оформления, а для желающих «сделать всех» со светофора есть спортивная версия с 200-сильным турбомотором и 7-ступенчатым роботом.

Цена: от 1 млн рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В наиболее грязных регионах - самые плохие машины

Красноярский край, Иркутская, Оренбургская и Челябинская области были названы общественной организацией «Зеленый патруль». При объяснении экологических проблем она обращает внимание больше на способ сбора и утилизации отходов.

Но агентство «Автостат» сравнило выводы этого рейтинга с качеством автопарка, и выявило прямую связь. В этих же регионах доля легковушек экологического класса ниже Евро-4 гораздо выше средней по стране. Вообще в России 55% машин недотягивают до четвертого класса экологичности, но в этих областях их доля вырастает до 60 - 70%.