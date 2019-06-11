Пелагея оставила душераздирающее сообщение о смерти звезды "Голоса"

Певец Алексей Сафиулин, прославившийся после участия в шоу "Голос", был найден мертвым в своей квартире. Наставница исполнителя Пелагея раскрыла причину его смерти. Знаменитость оставила комментарий в своем блоге.

"Сафиулин Леша. Лесик... Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться 8 июня. Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды", - начала свое душераздирающее сообщение Пелагея.

Артистка разместила фото, на котором она, маленькая девочка, сидит рядом с Алексеем. Музыкант трогательно обнимает будущую звезду.

Пелагея и Алексей Сафиулин "Лучше б знал я - утопился".Концерт "Пелагея и ее команда". Ярославль 18.04.2018

Певица озвучила причину смерти 44-летнего Сафиулина. Ей было девять лет, когда они подружились. "Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть... Прости нас, Леша. И прощай", - написала Пелагея.

Близкие звезды "Голоса" до сих пор не могут поверить в случившееся. Подруга Сафиулина опровергла сообщения о смерти певца в ванной. "Ни в какой ванной он не утонул, ему стало плохо. Его жена обнаружила. Она прилегла после перелета отдохнуть, Алексей тоже должен был отдыхать. Ему резко стало плохо, и супруга Катя ничего не смогла сделать", - цитирует Елену Решетникову "360".

pelageya_insta Алексей и маленькая Пелагея

Подруга певца отметила, что до сих пор не может этого осознать и постоянно плачет: "Для нас это было как гром среди ясного неба… Я реву и не могу этого осознать... Ничего не предвещало беды. Просто в один миг выключили человека".

Прощание с Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. У Сафиулина остались жена и двое детей. Исполнитель в 2017 году принимал участие в шестом сезоне шоу "Голос", где его наставницей была Пелагея. А до этого он семь лет блистал в Петербурге на сцене Мариинского театра.