«Вечер без Богомолова»: Собчак бегала за лучшим другом бывшего мужа

Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов пока не подтвердили свой роман, но поклонники телеведущей уже воспринимают их как пару. Правда на открытии «Кинотавра» Ксюша не вышла с Богомоловым на звёздную дорожку, хотя уже после коротала с ним вечер на самой церемонии и на банкете.

Однако после отъезда Богомолова в Москву Ксения не скучает в одиночестве. Днём проводит время с сыном Платоном: кормит его завтраком, купается с малышом в гостиничном бассейне. А вечером посещает вечеринки. Так, на вечеринке ювелирного партнера смотра — компании Mercury, которая предоставляет для звёзд роскошные украшения для звёздной дорожки, Собчак чудесно провела время с лучшим другом своего бывшего мужа Ростиславом Хаитом (один из основателей комического театра «Квартет И» — Ред.) и его спутницей. Друзья откровенно дурачились, играли, как в детстве, в догонялки. Причём убегал Хаит, а Ксюша догоняла.

Собчак бегала за лучшим другом бывшего мужаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Собчак был наряд с прошлогоднего «Кинотавра»: зелёное шелковое платье-комбинация с белой кружевной накидкой. Цвет платья выгодно подчеркивал выразительность глаз телеведущей. Наряд Ксюша разбавила модными белыми кедами.