Дочь обанкротившегося сибирского олигарха Дугельного обокрали на 2 миллиона рублей в Москве

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на Ленинском проспекте в Москве. Дочь новосибирского олигарха Александра Дугельного, 40-летняя Елена, проживает там со своей 9-летней дочерью. 30 мая женщина отправилась в Новосибирск, навестить родителей и поручила работающей у нее няней Татьяне Н. приходить в квартиру и кормить кошку.

Первые пару дней все было в порядке, няня добросовестно исполняла поручение хозяйки, кормила кошку и даже присылала Елене фотографии здорового и сытого животного из квартиры. Днем 3 июня встревоженная работница позвонила Елене и сообщила, что в квартире все не так, как было днями ранее - открыты двери в комнаты, вещи переставлены на балконе. Женщины, продолжая разговор, проверили закрыт ли сейф и убедившись, что он цел - решили, что показалось.

Вечером следующего дня Елена вернулась из Новосибирска домой и уже сама заметила неладное: вещи были не на своих местах, двери распахнуты, а проверив сейф, женщина тут же позвонила в полицию.

- Вечером 4 июня в полицию поступило сообщение от Дугельной Елены о том, что в ее отсутствие, неизвестные проникли в ее квартиру на Ленинском проспекте и похитили принадлежащее ей имущество, вскрыв сейф и опустошив шкатулку с драгоценностями. Пропали кольца с брильянтами, серьги с брильянтами, разнообразные колье и подвески из желтого и белого золота с драгоценными камнями, жемчужные ожерелья. Так же воры похитили 7000 евро и пачку долларов, точную сумму которых пострадавшая затрудняется назвать. - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Общая сумма ущерба по оценкам Елены составила 2 миллиона 375 тыс. рублей. Полиция проводит проверку и разыскивает похищенное имущество и грабителей.

Отец пострадавшей Елены - Александр Петрович Дугельный. С 1998 по 2012 года он являлся гендиректором ОАО «Новосибирский оловянный комбинат». 1 марта 2018 года новосибирский Арбитражный суд признал Дугельного банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. По материалам дела, Александр Дугельный задолжал банкам около 454 миллионов рублей.