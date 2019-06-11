2019-06-11T16:08:28+03:00
Политика

Правительство определилось, как считать ущерб при незаконной охоте

Соответствующее Постановление подписано и вскоре будет опубликовано
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Правительство определилось, как считать ущерб при незаконной охоте.Правительство определилось, как считать ущерб при незаконной охоте.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Как стало известно редакции «Комсомольской правды», в правительстве подписано Постановление «об утверждении такс и методики исчисления крупного и особого крупного ущерба для целей статьи 258 УК РФ». Речь идет об ущербе при проведении незаконной охоты.

Наказание по этой статье предусматривает от штрафа до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет при нанесении крупного ущерба и от штрафа в диапазоне 500 тысяч – 1 миллион рублей до лишения свободы на срок от 3-х до 5 лет при причинении особо крупного ущерба.

Почти год назад к данной статье было введено в действие отдельное Примечание, которым устанавливался нижний порог крупного и особо крупного ущерба. Соответственно, от сорока тысяч и ста двадцати тысяч рублей. Причинение ущерба в таком объеме и позволяет квалифицировать произведенные действия как уголовное преступление.

Но вот как именно определять это причинение ущерба и в каком размере, до сих пор оставалось непонятно. И вот теперь эта правовая прореха ликвидирована. Минприроды вышло с проектом Постановления по этому вопросу, и правительство утвердило этот документ.

Так, как пояснили корреспонденту «Комсомолки» в самом Минприроды, например, незаконная добыча 1 лося (такса составляет 80 000 руб. за 1 особь) или 2 кабанов (такса составляет 30 000 руб. за 1 особь) будет являться крупным ущербом, а незаконная добыча 2 лосей или 5 кабанов будет квалифицирована как особо крупный ущерб.

Подобные таксы рассчитаны для всех животных, являющихся объектами промысла. При этом, в Постановлении «не предусмотрены таксы исчисления крупного и особо крупного ущерба для целей статьи 258 УК РФ при незаконной добыче волка, шакала, лисицы и енотовидной собаки, поскольку данные хищные животные являются разносчиками вируса бешенства и других опасных болезней животных, а также наносят значительный вред сельскому и охотничьему хозяйству. Указанные виды нуждаются в регулировании их численности на территории Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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