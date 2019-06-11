2019-06-11T16:12:59+03:00
Общество

Сбербанк узнает, чем гордятся россияне

Ко Дню России в Интернете появится специальный проект и эстафета в социальных сетях
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Ко Дню России, который отмечается 12 июня, у жителей страны появится возможность определить, что вызывает у наших соотечественников наибольшую гордость за родную страну.

К праздничной дате Сбербанк запускает проект «Гордость #Сhallenge». На специальном сайте представлены различные поводы для гордости, имеющие отношения к достижениям страны в искусстве, науке, культуре, также будут представлены знаковые для россиян природные факторы и эмоциональные связи. Например, можно выбрать личным поводом гордости за Россию освоение космоса, творчество Пушкина, таблицу Менделеева, загадочную русскую душу или свою маму.

Владислав Крейнин, вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка:

«Гордость за родную страну, на наш взгляд, — важнейшее чувство, которое порождают как великие, так и очень простые вещи. Это гордость за наше наследие, историю и культуру, за людей, которые предопределили развитие науки и современных технологий, за свой город и своих близких, которые делают мир вокруг лучше. Мы сделали проект, который позволяет напомнить миллионам россиян о любви к своей стране и людям, которые живут рядом с нами».

На сайте доступно 15 вариантов графических карточек, которые пользователь может выбрать и поделиться ими в социальных сетях со своими друзьями, сопроводив хештегом #поводыдлягордости. Также пользователи могут предложить собственный вариант и создать карточку со своим поводом для гордости. Сайт автоматически подсчитывает, какие поводы для гордости набрали наибольшее количество голосов, и в режиме реального времени отображает их по популярности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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