Как я смотрел аморальные фильмы про наркоманов и развратников

Творчество Элтона Джона просвистело мимо меня — талантливый, конечно, парень, но как-то не мое. И на «Рокетмена» я бы ни в жизни не пошел — что может быть хуже музыкального байопика? Кабы не тревожные сообщения о том, что из фильма вырезали целых пять важных для сюжета минут. Даже Иван Ургант в своей программе об этом шутил. Сам Элтон возмущался в соцсетях. И в целом прогрессивный Запад опять нас проклял.

В кино меня привело любопытство — что там в итоге получилось-то? Элтон теперь аквариумист? Филателист? Физиогномист? Это может быть смешно, надо идти.

Еще говорили, что «Рокетмен» возмущает высоконравственных россиян. Втайне я надеялся стать свидетелем хоть каких-нибудь беспорядков. Сфоткать красных от гнева казаков - говорили же, что они так и норовят сохранить русскую нравственность.

Но около кинотеатра было тихо. А он в жилом доме находится, между прочим. Рядом, а на детских сеансах и внутри, гуляют дети. Мороженое кушают.

Увы, сам фильм тоже не оправдал моих надежд. Несмотря на купюры, Элтон Джон в фильме все еще гей. Он по-прежнему наркоманит и ведет распутный образ жизни. Да, сгладили, как писали в прессе, одну откровенную сцену и упоминание в финале, что артист счастлив в однополом браке. Но в целом ощущение, что блюстители морали, которых могла привести в бешенство полная версия, имеют стойкие основания негодовать и по поводу того, что сейчас показывают во всех кинотеатрах страны. А не негодуют отчего-то.

В целом фильм - та еще клюква в соплях и сахаре, что трудно оправдать даже жанром (напомню, в значительной степени это мюзикл). Дико прямолинейная сказка про мальчика, которого никто никогда не любил - включая родителей, и он сначала исстрадался, а потом выплыл-таки к свету. Сказка про Буратино драматургически много сильнее, например.

Идею этой очень плохой картины певец вынашивал много лет. Именно поэтому смотреть это непросто, подозреваю, даже его фанатам. Вспомните любую мелодраму на канале «Россия 1» и вообразите, что в главной роли снимается Элтон Джон — вот что такое «Рокетмен».

Шум-гам из-за вырезанных в России пяти минут привел разве что к тому, что у «Рокетмена» появилась устойчивая радужная аура - какой не было, кстати, у «Богемской рапсодии», где герой, он же прототип, как известно, тоже не особо интересовался женщинами. А ведь вряд ли сам Элтон Джон считает ориентацию основополагающей чертой своей личности.

«Это же Минкульт надавил, а то бы прокатное удостоверение не дали», - на что-то такое намекают кинокритики. Хорошая версия, но маловероятная. Аккурат в День России в наш прокат выходит нервная драма «Боль и слава» испанского классика Педро Альмодовара. Я ее уже посмотрел на показе для прессы. Герой - немолодой режиссер с альтернативными сексуальными пристрастиями - альтер-эго Альмодовара, который то и дело упарывается героином. А в одной сцене, я ее еле досмотрел, персонаж Антонио Бандераса и его друг, представьте себе… Нет, второй раз рассказать об этом я не смогу - вы вот тут почитайте, я там описал подробненько. И ничего, все в порядке с прокатным удостоверением. И казаки с общественностью опять молчат.

Честно говоря, в мои 42 морально разлагаться как-то поздновато. И моя нравственность уцелела бы, если бы я посмотрел и некастрированного «Рокетмена». Не то что бы я этого хотел, конечно. Просто осталось загадкой, зачем надо было вообще хвататься за ножницы, если стало только хуже. Во всем мире это пусть плохое, но в целом жизнеутверждающее кино про тернистый путь артиста, который долго плутал по кривым дорожкам, но выбрал-таки ЗОЖ, а у нас стараниями цензоров фильму обеспечена совсем другая и более чем однозначная репутация. Ну нафига?