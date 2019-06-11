Загитова и Медведева вошли в основной состав сборной России на следующий сезон

Официально оглашен состав сборной России по фигурному катанию на будущий сезон. В списке кандидатов в "основу" - немало звездных имен. Главное - туда попали Алина Загитова и Евгения Медведева. Чемпионки мира, суммарно, трехкратные. Список огласила пресс-служба Министерства спорта России.

Помимо самых раскрученных звезд фигурного катания в нашей стране в сборную вошли - Елизавета Туктамышева (чемпионка мира 2015), и группа молодых звезд Этери Тутберидзе. Это - дважды чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, выигравшая в 15 лет чемпионат России среди взрослых Анна Щербакова и победительница финала юниорского Гран-При Алена Косторная. Кроме того, в списке и чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова.

У мужчин в списке кандидатов - серебряный призер Олимпиады 2018 Михаил Коляда, участник Игр в Пхенчхане Дмитрий Алиев, бронзовый призер командного чемпионата мира 2019 Андрей Лазукин, серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин и Роман Савосин.

Новый сезон в фигурном катании стартует осенью с первых этапов Гран-При.