Как стать «Лучшим гидом России»

Русское географическое общество славится еще и конкурсами. Не успела завершиться всемирно известная «Самая красивая страна», как эстафету подхватил «Лучший гид России».

О его истории рассказала в совместной программе РГО и «КП» «Клуб знаменитых путешественников» советник президента Русского географического общества по информационной политике, журналист, лауреат премии ТЭФИ Анастасия Чернобровина.

- Анастасия, как «Лучший гид России» появился на свет?

- Эта идея давно витала в голове. Я работала много лет на канале «Моя планета»... Ну вот сколько длится командировка? Пару недель максимум! И мы многое упускаем, поскольку не успеваем все объехать. А ведь человек, который живет в своем селе, в городе - он проживает там каждый день свою маленькую большую жизнь! Он видит эти радуги, дожди, восходы, закаты! И может рассказать о своей малой родине так вкусно, что масса других людей захотят туда приехать. И вот так почти три года назад РГО, телеканал «Моя планета» и радио «Маяк» в партнерстве запустили Всероссийский конкурс «Лучший гид России».

Анастасия Чернобровина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В нем могут участвовать все желающие?

- Да, никаких ограничений! Даже иностранцы могут, но рассказ должен быть обязательно о России. Кстати, с этого года в каждой номинации соревнуются и профессионалы, и любители! Как показывает опыт, любители часто рассказывают смелее и интереснее, чем специалисты. Они ищут неожиданные ракурсы, присылают экскурсии в виде стихов и песен. В прошлом году Александра Багаутдинова из Санкт-Петербурга сделала настоящий двухминутный мюзикл! Причем все сняла и смонтировала с помощью одного смартфона.

Еще одна участница - слабовидящая. В рамках своей экскурсии она предлагает пройти маршрут с закрытыми глазами и познать мир на ощупь. Эта экскурсия запоминается надолго! А подобных работ в сезон мы получаем более семи сотен! Зайдите на сайт лучшийгид.рф, все изучите и обязательно примите участие!

- Анастасия, откройте секрет, как же победить в этом конкурсе?

- Секрет простой. Нужно очень любить свою Родину и очень хорошо ее знать. А еще придумать рассказ на две минуты, взять мобильный телефон и записать экскурсию в режиме селфи. Необязательно одним кадром - можно делать паузы, монтировать, менять локации. И не забывайте о юморе. Чем оригинальнее, интереснее, харизматичнее будет экскурсия, тем у вас больше шансов на победу. И, конечно, один из главных критериев - достоверность, обязательно проверяйте факты. Победитель в каждой номинации получает 100 тысяч рублей и возможность участвовать в программах телеканала «Моя планета», радио «Маяк» и «Комсомольская правда». Конкурсные работы ждут на сайте проекта лучшийгид.рф до 31 июля.

- Не сожалеете, что сами не можете участвовать в этом конкурсе?

- С белой завистью наблюдаю за участниками. И получаю нереальное удовольствие от того, как им нравится рассказывать о своем крае и как оригинально они это делают. Хочется, чтобы экскурсии народных гидов увидело как можно больше россиян. И мы придумали, как это сделать. Осенью готовится большой фестиваль РГО в московском парке «Зарядье». И мы приглашаем всех желающих гидов провести онлайн-экскурсии по своим городам. Представляете масштаб каждой экскурсии - как минимум десять тысяч человек каждый день! Большая ответственность. И огромное удовольствие. Удовольствие рассказать, насколько потрясающая у нас страна!

КСТАТИ

Лучшая рыбалка - в Удмуртии

В ответ на признание Анастасии Чернобровиной, что ей тоже очень хочется поучаствовать в конкурсе «Лучший гид России», мы предложили ей записать экскурсию прямо во время интервью на Радио «КП»:

- Я очень люблю рыбалку! Начала рыбачить еще с детства в родной Удмуртии. Меня брали с собой мальчишки - они удили щуку, а я ловила живца. Когда стала постарше, стала заходить в поисках клевых мест в такую глушь, что пару раз сталкивалась с лосями.

В Удмуртии фантастические озера! Там такие туманы! Обязательно нужно туда приехать, встать в четыре утра, полюбоваться этими туманами, наловить рыбы, сварить уху, вдохнуть полной грудью и понять: счастье - есть!

СКАЗАНО!

Марина Ноженко, «Лучший гид. Музей-2018»:

«Есть такая профессия - в Кижи влюблять. Участие в конкурсе дало мне возможность рассказать большой аудитории о моем любимом месте на земле и стало курсом повышения квалификации. Количество туристов увеличилось!»

Нина Смелкова, «Лучший гид. Профессионал-2018»:

«Победа дала уверенность в том, что мои экскурсии - ироничные, легкие, без перегрузки датами, но с общением и чаем в термосе - нужны. Но главное - после конкурса моими частыми туристами стали вологжане. Попробуйте влюбить в город местных - вот это задача!»

Номинации конкурса

«Лучший гид. Музей». Истории музейных коллекций и их собирателей, меценатов. Удивительное об экспонатах и зданиях, в которых они хранятся.

«Лучший гид. Город». Рассказ о достопримечательностях родного города или деревни с особым авторским подходом.

«Лучший гид. Проводник». Экскурсии по экологическим тропам, особо охраняемым природным территориям, красивым и экстремальным маршрутам.

«Лучший гид. До 18 лет». Для молодых - от 12 до 18 лет - любителей родного края.

«Московский гид». Спецприз за лучший рассказ о российской столице.

ФОТООХОТНИКИ

Веселый леопард

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы. Вот каким фототрофеем поделился наш уже постоянный автор - читатель Павел Ионас из Москвы. Этого веселого леопарда он сфотографировал в зоопарке. И хотя большая кошка на самом деле всего лишь зевнула, ну мы же никому не раскроем секрет этого снимка, правда?

Фото: Павел Ионас

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть интересное фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы с пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

«КП» выпустила собрание сочинений Василия Пескова. Трогательные очерки о природе и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП».

Собрание сочинений Василия Пескова

12+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.