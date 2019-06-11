В Хакасии нечем дышать

«Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (более 5 ПДКсс – среднесуточная предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе – ТАСС) был зафиксирован в 2018 году на территориях 21 субъекта Российской Федерации, в том числе: Республика Дагестан, Забайкальский край, Красноярский край, Республика Башкортостан, Воронежская область, Республика Хакасия, Ленинградская область, Сахалинская область, Мурманская область, Москва», – сообщается в документе ведомства.

О том, что в столице республики Абакане загрязнён воздух известно давно. Но, в последнее время, к бензопирену и печному отоплению добавилась угольная пыль — в республике растёт добыча угля за счёт открытия новых разрезов.

Очагом протестных настроений стали соцсети. Жители Хакасии выражают там своё мнение достаточно резко: «Сегодня мне снова трудно дышать... Да, и еще. В Хакасии нет денег на обеспечение астматиков бесплатными лекарствами. То есть травить нас – пожалуйста! Лечить – сами мы нищие. Красноярский край, к слову, обеспечивает меня всем необходимым сразу и без проволочек. Замечу, что на учете я состою в ФАПе, вообще, в деревенской амбулатории с одним терапевтом. И мне великолепно выписывают серетид. В Хакасии делают круглые глаза: у нас нет денег! С разрезов этих берите. Короче, я очень злюсь», - пишет местная жительница Наталья Латышева.

Активисты даже создали в социальных сетях группу «Чёрная Хакасия». «Обсуждаем проблемы, связанные с работой угольных разрезов, опасных и грязных производств в Хакасии, борьба за экологию и чистоту Хакасии», – так обозначены цели данного сообщества. Общественники попросили прислушаться к ним власти региона. Чиновники пообещав пообщаться с людьми в неформальной обстановке так и не появились. О дате и месте не сообщали.

На фоне этого прибавилось проблем у здравоохранения Хакасии. Вслед за постепенным ухудшением экологической обстановки продолжается отток медработников среднего звена, материально-техническая база многих лечебных учреждений республики оставляет желать лучшего — в некоторых больницах нет даже носилок. Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать дальнейшее ухудшение ситуации. Активная добыча угля может привести к росту числа опасных заболеваний у жителей республики. Вот только кто будет лечить граждан непонятно — из поликлиник и больниц в поисках лучшей жизни продолжают увольняться медработники…