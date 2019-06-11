Во вторник, 11 июня, накануне Дня России, на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане, прошла торжественная церемония спуска на воду ракетного катера (малого ракетного корабля - МРК) «Ингушетия».

Специально для того, чтобы пожелать кораблю - большого плавания, а экипажу - отличной службы, на предприятие прибыл глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. (В планах делегации, которую он возглавляет, кроме осмотра завода, также посещение музея боевой и трудовой славы этого коллектива.)

Журналистам "Комсомолки" удалось побеседовать с Юнус-Беком Баматгиреевичем в эфире Радио "Комсомольская правда"...

- Товарищ генерал! Прежде всего, от имени наших читателей и радиослушателей поздравляем вас и всех, кто сейчас рядом с вами, с замечательным событием - со спуском на воду такого корабля.

Юнус-Бек Евкуров: «Ракетный катер «Ингушетия», который только что спущен на воду, без усов, но - с боевыми ракетами» 00:00 00:00

- Спасибо большое "Комсомолке". Сейчас здесь много народу собралось.

Фото предоставлено пресс-службой Республики Ингушетия.

- Скажите - характер корабля отвечает характеру Ингушетии? Он такой же усатый? Или - нет?

- Нет, не усатый, не бородатый. Но - корабль хороший. Характер он будет проявлять уже во время учебно-боевых выходов, занятий, службы, работы.

- Как вам экипаж "Ингушетии"?

- Мы сейчас как раз находимся на борту корабля. Экипаж хороший, командир - хороший. Поэтому - уверен, что характер "Ингушетия" проявит уже в ходе соревнований с другими кораблями.

- Катер как - хорошо вооружен? Это же ракетный катер.

- Ракетно-артиллерийский, - здесь зенитное вооружение, плюс - средства радиоэлектронной борьбы, противодиверсионной... То есть, он вооружён и оборудован по последнему слову техники.

- Своих земляков - с Кавказа, с Ингушетии вы там пока не встретили?

- Там нет пока уроженцев Ингушетии. Ребята из российских регионов. Но, уверен, скоро будут и посланцы нашей республики.

- Сильно качает? Вы сейчас прямо на воде же уже находитесь?

- На воде. Не качает пока.

- И вы что - потом проводите катер сразу в море?

- Нет, не сразу. Экипаж должен сначала пройти подготовку.

- Что пожелали морякам?

- Чтобы они надежно защищали наши мирные рубежи, нашу Родину. И - чтобы никогда не пришлось воевать, чтобы не было войны.

- "Комсомолка" присоединяется...

НАША СПРАВКА

По информации, предоставленной пресс-службой республики, наименование "Ингушетия" было присвоено кораблю приказом главнокомандующего ВМФ РФ Виктора Чиркова. Катер поступит на службу на Черноморский флот России. В феврале 2019 года экипаж "Ингушетии" прибыл в Санкт-Петербург для прохождения полного цикла подготовки. А в апреле 2019 года Юнус-Бек Евкуров объявил о добровольном наборе призывников из Ингушетии, желающих заступить на службу на катер, который носит имя республики.