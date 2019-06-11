В Европу не пускают около 5 тысяч «безвизовых» украинцев ежемесячно

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом оказался вовсе не таким уж безотказным средством для обеспечения заработков украинскому населению ы европейских странах. Это следует из доклада «Два года безвиза: главные тенденции», опубликованного общественной Организацией «Европа без барьеров».

Самым проблемным за два года безвиза для украинцев стал 2018-й. Если в 2017-м на границах стран Евросоюза завернули назад 37 114 украинцев, то год спустя количество невпущенных в ЕС из Украины выросло на 55% - до 57 593 отказов. Еще почти 9 тысячам украинцев было отказано в получении визы для поездки в Европу. Что совсем неудивительно, если учесть, что безвиз действует только для граждан Украины, имеющих биометрические загранпаспорта. Удивительным на этом фоне, наверное, выглядит то обстоятельство, что в последнем визовом 2016-м году в выдаче виз для въезда в страны ЕС было отказано 45,8 тысячи украинцев.

Самое большое количество отказов украинцы получают на границе с Польшей. В 2018-м поляки не пустили к себе более 46 150 граждан Украины на пунктах наземного перехода границы, мотивировав отказы либо отсутствием надлежащей документации, подтверждающей цели визитов, либо отсутствием необходимых для пребывания денежных средств.

На этот год эксперты организации прогнозируют, что «такого резкого роста отказов, как в 2018-м, на границе не будет. По польской статистике, в первом квартале 2019 года количество отказов гражданам Украины составило 14 тысяч, по сравнению с 11900 за аналогичный период 2018 года. Рост составил 18%, и вероятно, останется таковым по итогам года». То есть, по итогам года в Польшу, скорее всего, не пустят уже 54,5 тысячи украинцев. А всего в Европу в 2019-м могут не доехать порядка 68 тысяч заробитчан. То есть более 5 тысяч человек в месяц.

Конечно, на фоне миллионных цифр миграции, эти цифры кажутся не такими уж и значительными. Взять хотя бы те же авиаперевозки. Учитывая, что авиапассажиров в Польше заворачивают гораздо реже, чем въезжающих на автобусах или поездами, украинские гастарбайтеры стремительно наращивают пользование этим транспортом. Если в 2017-м украинцы прилетели в Польшу 204 тысячи раз, то в прошлом году уже 403 тысячи раз. А за первый квартал нынешнего года, как деликатно написали эксперты организации, «граждане Украины путешествовали 145 тысяч раз», то есть за год количество таких «путешественников» может превысить 500 тысяч человек. При этом, всем понятно, кто такие эти «путешественники», и что летят они смотреть не красоты Кракова или Варшавы, а зарабатывать хлеб насущный для остающихся на Украине семей.

И, видя эти цифры, читая этот терминологический цинизм, начинаешь выпукло видеть эту картину и понимать, какое бедствие постигло Украину за эти годы. Которое с упорством, достойного лучшего применения, продолжает выдаваться за победы и достижения.