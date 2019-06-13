Тест "КП": Дорогая моя Кревия
Угадайте страну по ее «иностранному» названию
Кстати, китайцы обозначают Россию двумя иероглифами, которые можно перевести примерно как «непредсказуемая земля». Наверное, со стороны виднее…Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жители разных государств порой называют соседей весьма необычно - так уж исторически сложилось. Этому и посвящена наша викторина.
1Французы называют эту страну красивым словом «Алемания», а жители Литвы - Вокетией. Это:
Правильный ответ:Конечно, это Германия. Французское Алемания пошло от названия германского племени алеманнов.
2Чехи именуют эту страну Низоземско, а жители Франции, показывая ее на картах, называют Пей-ба.
Правильный ответ:Название «Нидерланды» на некоторых языках имеет буквальный перевод - «Низкая страна», поэтому в Чехии страну называют Nizozemsko (Низоземско), а во Франции - Pays Bas (Пей-ба).
3Жители этой страны именуют свою родину Сакартвело, а вот для европейцев она Джорджия.
Правильный ответ:Грузия. Сакартвело - это название страны по-грузински, а вот имя Джорджия отсылает к Георгию Победоносцу. Святой был в близком «родстве» с христианской просветительницей Грузии - святой Ниной. Поэтому он стал небесным покровителем нового христианского государства, а оно само стало называться страной святого Георгия - Георгией, или Джорджией.
4Эта страна хорошо знакома каждому из вас. Но в Латвии она носит название Кревия, для финнов - Веная, а для эстонцев - Венемаа.
Правильный ответ:Речь идет о России. Поскольку славянскими соседями у балтийских народов были племена кривичей, а у финских - венедов, то названия нашей страны прижились в их языке таким образом. Почему не русичи? Про славянское племя русь, давшее впоследствии имя русскому народу, северо-западные соседи едва ли слышали, поскольку представители его проживали далеко на юге.
5Жители называют свою родину Хелладой, притом что официальное ее название - Эллиники Демокритиа. Кажется, легко догадаться, что это:
Правильный ответ:Изначальное название Греции было Эллада. В I веке до нашей эры Великая Римская империя завоевала эту страну, и победители стали называть страну Грецией. Название прижилось. И только сами патриотичные греки называют свою родину элегичным названием Хеллада, или Эллада.
6Маори называют эту страну затейливым словом Улимароа. О чем идет речь?
Правильный ответ:Маори, коренной народ Новой Зеландии, называет именем Улимароа соседнюю Австралию. Это название является адаптированным вариантом слова «Олемароа», что с языка маори переводится как Большая красная земля.
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ИСТОЧНИК KP.RU