Тест "КП": Дорогая моя Кревия

Правильный ответ:

Речь идет о России. Поскольку славянскими соседями у балтийских народов были племена кривичей, а у финских - венедов, то названия нашей страны прижились в их языке таким образом. Почему не русичи? Про славянское племя русь, давшее впоследствии имя русскому народу, северо-западные соседи едва ли слышали, поскольку представители его проживали далеко на юге.