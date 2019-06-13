2019-06-12T01:52:14+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": Дорогая моя Кревия

Угадайте страну по ее «иностранному» названию
Ольга АЛЕКСАНДРОВАkp.ru
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Кстати, китайцы обозначают Россию двумя иероглифами, которые можно перевести примерно как «непредсказуемая земля». Наверное, со стороны виднее…Кстати, китайцы обозначают Россию двумя иероглифами, которые можно перевести примерно как «непредсказуемая земля». Наверное, со стороны виднее…Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жители разных государств порой называют соседей весьма необычно - так уж исторически сложилось. Этому и посвящена наша викторина.

1Французы называют эту страну красивым словом «Алемания», а жители Литвы - Вокетией. Это:

Правильный ответ:Конечно, это Германия. Французское Алемания пошло от названия германского племени алеманнов.

2Чехи именуют эту страну Низоземско, а жители Франции, показывая ее на картах, называют Пей-ба.

Правильный ответ:Название «Нидерланды» на некоторых языках имеет буквальный перевод - «Низкая страна», поэтому в Чехии страну называют Nizozemsko (Низоземско), а во Франции - Pays Bas (Пей-ба).

3Жители этой страны именуют свою родину Сакартвело, а  вот для европейцев она Джорджия.

Правильный ответ:Грузия. Сакартвело - это название страны по-грузински, а вот имя Джорджия отсылает к Георгию Победоносцу. Святой был в близком «родстве» с христианской просветительницей Грузии - святой Ниной. Поэтому он стал небесным покровителем нового христианского государства, а оно само стало называться страной святого Георгия - Георгией, или Джорджией.

4Эта страна хорошо знакома каждому из вас. Но в Латвии она носит название Кревия, для финнов - Веная, а для эстонцев - Венемаа.

Правильный ответ:Речь идет о России. Поскольку славянскими соседями у балтийских народов были племена кривичей, а у финских - венедов, то названия нашей страны прижились в их языке таким образом. Почему не русичи? Про славянское племя русь, давшее впоследствии имя русскому народу, северо-западные соседи едва ли слышали, поскольку представители его проживали далеко на юге.

5Жители называют свою родину Хелладой, притом что официальное ее название - Эллиники Демокритиа. Кажется, легко догадаться, что это:

Правильный ответ:Изначальное название Греции было Эллада. В I веке до нашей эры Великая Римская империя завоевала эту страну, и победители стали называть страну Грецией. Название прижилось. И только сами патриотичные греки называют свою родину элегичным названием Хеллада, или Эллада.

6Маори называют эту страну затейливым словом Улимароа. О чем идет речь?

Правильный ответ:Маори, коренной народ Новой Зеландии, называет именем Улимароа соседнюю Австралию. Это название является адаптированным вариантом слова «Олемароа», что с языка маори переводится как Большая красная земля.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Возможно, вы просто поспешили с ответами. Зато теперь точно сможете при случае удивить друзей новыми знаниями!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы однозначно эрудит. Снимаем перед вами шляпу!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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