2019-06-12T07:44:25+03:00
Спорт

Артем Дзюба: "Кажется, у нас все залетело в игре против Сан-Марино"

Капитан сборной России поделился впечатлениями после матча против Кипра
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артем Дзюба не отметился забитыми голами в игре против Кипра.Артем Дзюба не отметился забитыми голами в игре против Кипра.Фото: REUTERS
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Футболисты сборной России одержали победу над командой Кипра со счетом 1:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Наши играли в Нижнем Новгороде при переполненном стадионе. И эта атомсфера, которая как и стадион осталась в наследие от ЧМ-2018, понравилась капитану нашей команды Артему Дзюбе. Об этом он сказал после игры:

- Хорошая атмосфера. Новые стадионы после чемпионата мира - это наше детище.

Наш топ-форвард положительно оценил идею "путешествий" сборной России по разным стадионам страны на официальные игры:

- На мой взгляд, отличная идея ездить по городам, потому что нас везде очень тепло встречают. Спасибо огромное всем болельщикам за то, что пришли в столь поздний час и поддержали нас.

Говоря же про матч, Дзюба был предельно серьезен:

- Думаю, игра понравилась. Футбол тем и прекрасен, что невозможно забить все. Держали всю страну в напряжении 90 минут. Создавали много моментов. Я думаю, мы проделали хорошую работу. К сожалению, много не реализовали. Наверно, все залетело в ворота Сан-Марино. В целом, хороший матч, хорошее движение, но к 60-65 минуте мы "встали". Радует, что киприоты тоже "встали" вместе с нами.

Главное же, по мнению нашего капитана - удалось добиться важной победы в матче отборочного турнира Евро-2020:

- Тяжелая игра, но, я думаю, заслуженная победа. К сожалению, не получалось забить: и вратарь кураж поймал, и мы не попадали. Сейчас хочется немного перевести дух, потому что последние 20-30 минут дались очень тяжело. Главное - это три очка, идем дальше.

После четырех встреч сборная России в своей группе отборочного турнира Евро-2020 занимает второе место, набрав 9 очков. У нас 3 победы в 4 играх и следующий поединок - в сентябре против команды Шотландии на выезде. Этой игрой для нас завершится первый круг отборочного раунда турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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