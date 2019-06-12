Александр Головин: Фабрегасу удалось ответить игрой

Футболисты сборной России добились минимальной победы со счетом 1:0 над командой Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Полузащитник "Монако" Александр Головин отыграл весь матч и был очень ярким на поле - раздавал передачи, и мог даже сам забить. Перед игрой у него с одноклубником по команде Сеском Фабрегасом возник свой "спор". Испанец пошутил в Инстаграме после игры с Сан-Марино, мол, как так, Россия забила 9, а ты, Головин, не одного? В игре с Кипром у Головина забить не вышло.

- Не получилось ответить голом Сеску Фабрегасу, но показали игру высочайшего уровня. Это достойный ответ? - Наверно, да. Но, конечно, хотелось бы забить. В любом случае, самое главное - это три очка.

Но у Головина - немало эмоций после матча. Наш полузащитник уверен, что в этот вечер наша команда была сильнее. Но не повезло с реализацией голевых моментов:

- Было видно, что мы были намного сильнее, просто не получалось забить. При удачной реализации могли пять забить.

Причины плохой реализации своих моментов в игре с Кипром? Головин не до конца уверен в причинах, лишь предположил что были ошибки:

- Трудно сказать. Тут и мои ошибки были - бил выше. Были моменты у Дзюбы, у Ионова еще момент был. Не знаю, наверно, просто был не наш день.

Однако же, Головин уверен, что в следующем сезоне у него получится забить больше голов.

Отметим, что после победы над Кипром со счетом 1:0 наша команда ушла на "летние" каникулы. И следующий поединок в отборе к Евро-2020 проведет 6 сентября против сборной Шотландии в гостях.