Поклонники возмущены состоянием могилы Олега Каравайчука

В холмик порыжелой земли воткнуты четыре пластиковые герберы. У огарка свечи - придавленная камнем фотография мужчины. Дешевая временная табличка с надписью "Каравайчук Олег Николаевич 1927-2016"

13 июня исполнится три года с того дня, как ушел из жизни великий Олег Каравайчук. Эпатажный музыкант, ученик Рихтера и Шостаковича, автор музыки к 150 фильмам... Его называли последним гением, великим музыкантом... по легенде, сам вождь народов, тронутый когда-то игрой маленького мальчика, подарил ему белый рояль... Когда Каравайчук умер, говорилось много высоких и пламенных слов. Накануне годовщины смерти музыканта по фейсбуку разошлась фотография его могилы. "Почему у Каравайчука до сих по нет памятника"? - вопрошают поклонники творчества Олега Николаевича.

Общественность уже вставала на защиту покойного Каравайчука. Когда музыкант умер, многие деятели культуры выступили с просьбой уважить волю покойного и захоронить Каравайчука там, где он хотел: на кладбище писательского поселка Комарово. В поселке, в небольшом домике, музыкант жил затворником долгие годы. Тогда город пошел на встречу и вследствие этого даже случился казус. Кажется, все СМИ написали о том, что гражданская панихида прошла без гроба известного композитора. Люди возлагали цветы просто на сцену Каменноостровского театра, на которой не было ничего. Процесс подготовки нужной документации занял слишком много времени и гроб с Каравайчуком решили не привозить в театр, где проходило прощание.

13 июня исполнится три года с того дня, как ушел из жизни великий Олег Каравайчук.

Тогда многие восприняли событие как посмертный эпатажный жест музыканта. При жизни Каравайчук славился любовью к оригинальным выступлениям: играл лежа, играл с наволочкой на голове, играл на расстроенном рояле Николая II в Эрмитаже: разваливался за роялем и бил по клавишам наугад... Однак нынешнее состояние могилы музыканта трудно списать на эпатаж. - Я была на могиле Каравайчука в конце мая, - рассказывает поэт Юлия Медведева. - Она выглядит более чем странно, особенно на фоне окружающих могил, в Комарово ведь лежат знаменитости. Стоит дешевая временная табличка, обычно ее ставят, а через год, когда земля осядет, меняют на что-то более постоянное - памятник или деревянный крест, как, например, на могиле Курехина, по его просьбе.

Поклонники выражают обеспокоенность и состоянием дома музыканта в Комарово. Каравайчук не оставил после себя наследников, но оставил квартиру на Васильевском острове и домик в Комарово. По иронии судьбы в эти дни, когда вновь разыгралась битва за домики в Комарово, поклонники отмечают, что дача музыканта пустует.

- Там к даче примыкает участок леса соток пятнадцать, по нему зайцы бегали, он прилично стоит, - отмечает Медведева. - Может, логично отдать фонду, и те и памятник поставят, и премию имени Каравайчука учредят (или что-то еще для сохранения памяти)?

Отметим, что возмущения по поводу отсутствующего памятника Олегу Каравайчуку прокатились по сети и в прошлом году, когда поклонники творчества музыканта стали массово распространять в фейсбуке фотографию неухоженной могилы. Тогда ситуацию прокомментировали представители фонда Каравайчука. Они отметили, что Каравайчук хотел видеть в качестве надгробия большой валун с финского залива, доставкой и установкой которого фонд займется "ближайшим летом". "Уже год прошел, а воз и ныне там", - комментируют фанаты нынешнюю ситуацию.