В Сочи 35-летняя Валерия Гай Германика прилетела уже на серьезном сроке беременности.

Обтягивающее чёрное платье на красной дорожке «Кинотавра» не скрывало внушительный животик Валерии. Для эпатажного режиссера это будет третий ребёнок. Про отца будущего малыша Германика пока не рассказывает журналистам.

На кинофестиваль «Кинотавр» Валерия приехала, чтобы представить свою конкурсную картину «Мысленный волк», одну из главных ролей там сыграла Юля Высоцкая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714299" frameborder="0"></iframe> «Мне плохо»: Беременная Германика пожаловалась на токсикоз.Мария РЕМИЗОВА

Перед премьерой «КП» хотела поинтересоваться у режиссёра подробностями съёмок фильма, но Валерия Гай Германика призналась нам, что ей сейчас не до интервью. Мол, замучил токсикоз.

- Мне плохо. Тошнит, - поделилась с «КП» Валерия.

Напомним: в эти дни в Сочи проходит престижный кинофестиваль «Кинотавр». В этом году киносмотр празднует 30-летие. Председателем жюри на сей раз стал Константин Хабенский. Кстати, на премьеру фильма Германики актер пришёл со своей мамой Татьяной Геннадьевной, которую взял с собой в Сочи.

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Картина Германики представляет собой притчу о страхе. Это рассказ о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке – людоеде. На философском уровне – это размышление об утерянной чистоте помыслов, которая является главным условием гармонии человеческого существования, и еще одна иллюстрация пословицы – «сон разума рождает чудовищ».

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