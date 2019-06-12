Звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков выступил с мастер-классом в Старом Осколе

10 июня в Старом Осколе в рамках открытия II Летней творческой школы «Класс от Маэстро» молодым вокалистам преподал мастер-класс по вокальному мастерству дважды обладатель премии Grammy, художественный руководитель академии музыки Е.В. Образцовой, музыкант с мировым именем Ильдар Абдразаков.

В Старооскольском театре собрались молодые вокалисты из всей Белгородской области и педагоги детских музыкальных учреждений региона. В рамках мастер-класса участники смогли получить не только уникальные профессиональные рекомендации и наставления от Маэстро, но и поразмышлять над истинным смыслом исполняемых произведений. После прослушивания арий Ильдар Абдразаков особое внимание уделял нюансам, чтобы помочь молодым певцам лучше прочувствовать стиль вокального произведения.

«Как художественный руководитель Международной академии музыки Е.В. Образцовой, я стараюсь как можно больше внимания уделять поддержке молодых оперных певцов. Для этого был создан мой Фонд поддержки и продвижения молодых талантов и как результат – образовательная программа нашего Международного музыкального фестиваля.

Я рад поучаствовать в проекте летней школы «Класс от Маэстро», поскольку я полностью разделяю задачи Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», который ведёт системную работу в направлении развития талантливых ребят в регионах РФ. Это очень важная миссия и чем больше будет создано подобных инициатив, тем выше будет уровень исполнительского и вокального мастерства нашей талантливой молодёжи» — поделился Ильдар Абдразаков.

Фото: БФ «Искусство, наука и спорт»

В мастер-классах принимали участие студенты и солисты ведущих музыкальных учреждений. Так советы от маэстро Абдразкова получил студент 2-го курса факультета исполнительского искусства музыкального колледжа имени С.А. Дегтярева, Георгий Клетинский и учащаяся 1-го курса этого же факультета Ирина Фалина. Кроме того, приняли участие в мастер-классе выпускник 2019 года кафедры вокального искусства Белгородского государственного института искусств и культуры Николай Харченко, выпускница Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского (Киев) Оксана Никитина, выпускник Белгородского государственного музыкального училища им. С.А. Дегтярева Антон Оршанский, выпускница Нижегородской государственной консерватории (академия) им. М.И. Глинки Дарья Филиппова и выпускник Уральской Государственной консерватории им. М. П. Мусоргского Сергей Теленков.

Летняя творческая школа “Класс от Маэстро” была организована Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в 2015 году.

Проект поддерживает молодые дарования, обмен инновационными образовательными программами, помогает внедрять в образовательный процесс передовых технологий, развитие материально-технической базы музыкальных учреждений, популяризация классического музыкального искусства в России.

Приоритетным направлением работы проекта является поддержка образовательных программ в области классической музыки, помощь одаренным юным музыкантам.

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» основан в 2006 году российским предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым с целью оказания помощи в организации общественно значимых мероприятий в области искусства, культуры и спорта, а также реализации научно-образовательных и социальных проектов на территории РФ.

Сохранение и приумножение культурного наследия России – одна из приоритетных задач Фонда. «Искусство, наука и спорт» осуществляет всестороннюю поддержку деятелей культуры и инициируемых ими мероприятий в области архитектуры, живописи, музыки, литературы и других видов искусства. Многие из проектов, реализованных при содействии Фонда «Искусство, наука и спорт» и личном участии Алишера Усманова, стали знаковыми событиями в культурной жизни страны.

Фонд поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова был учрежден всемирно известным артистом в 2016 году. Одной из ключевых задач Фонда является поддержка молодых исполнителей и создание условий для их дальнейшего профессионального развития. Фонд проводит Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, основной целью которого является культурный обмен между мировыми музыкальными столицами, а также знакомство жителей регионов с лучшими исполнителями со всего мира.

Кроме того, Фонд проводит серии мастер-классов выдающихся деятелей современности по вокальному и исполнительскому направлениям. По результатам образовательной программы наиболее талантливые молодые вокалисты имеют возможность выступить в концертах фестивальной программы вместе с признанными звездами оперной сцены.