«Слава богу, я не родила детей!»

Что до меня, то я люблю детишек и жалею, что они у меня не получились. Но рядом со мной есть дети друзей и знакомых, которым можно делать подарки, учить их английскому и французскому, готовить к ЕГЭ по русскому-литературе. Однако бывают люди, для которых чайлдфри - осознанный выбор.

«Часто вам пишут женщины, которые едва выскочив замуж, обзаводятся потомством без мыслей о том, чем они это потомство будут кормить и как будут жить сами. Мне это странно. Моя молодость протекала в девяностые. Вышла замуж за своего «гражданского» мужа, но залететь боялась, как огня.

Годы были тяжелые, думаю, все помнят. Муж не настаивал на детях, но у меня все время на душе кошки скребли: все рожают, надо-надо. К 50 годам, когда все сроки были просрочены, я поняла, что правильно сделала. Живем без ссор, обид и претензий друг к друг к другу. Зато можем откладывать на старость (все же понимают, что на пенсию не проживешь), следить за здоровьем, лечить зубы, ходить к косметологу.

А были бы дети? Никакого личного пространства, каторга на работе (надо же больше зарабатывать!), ни копейки на себя. В результате - нервотрёпка, испорченные отношения с мужем.

Допускаю: если бы у меня был ребёнок, я бы его любила, аборт бы не сделала. Но получилось тоже очень неплохо. У нас в России, чтобы позволить себе быть европейским пенсионером, выгоднее отказаться от детей.

Я, например, знаю, что в старости смогу ездить отдыхать куда хочу, а не на дачном огороде торчать кверху попой. А когда придёт время - нанять сиделку, а не просить о помощи у детей, которым, скорее всего, это в тягость. Не все получают удовольствие от таскания горшков за престарелыми родственниками.

С уважением,

Мария, 53 года».

Есть такой социальный психолог Дэниел Гилберт. В своей книге «Спотыкаясь о счастье» он пишет: «Величайшее достижение человеческого мозга – это способность воображать предметы и события, которых не существует в реальности, и именно эта способность и позволяет нам думать о будущем».

Однако мы сегодняшние никогда не знаем, что сделает нас счастливыми завтра. Планируя будущее, мы опираемся на общие представления о счастье, принятые в нашей культуре. Если мир твердит, что счастье в детях, надо срочно их родить - обеспечить будущее.

Однако часто происходит, как у вас, Мария: будущее наступило, детей нет, но - упс! - жизнь продолжается. Сорок кошек, оказывается, очень приятная компания, а стакан воды подносят чужие, но вполне симпатичные люди.

В вашем письме, Мария, я заметила потребность оправдаться. Как будто вы чувствуете себя виноватой за своё благополучие.

Действительно, у выбора чайлдфри есть побочный эффект: приходится без конца отбиваться от обвинений в «эгоизме» и «гедонизме».

«Не хочешь памперсы менять? Кашу варить? Не спать ночами? Сволочь!».

Причём выкликают это обычно счастливые мамы и папы.

Хотя разве это не удовольствие - произвести на свет человека, поглядеть, кто он такой, почитать ему книжки, попеть песенки? Да и держать на руках маленького - отдельная радость и гедонизм. Но, видимо, не для всех.

Иные родители - даже многодетные - накидываются на чайлдфри с каким-то инквизиторским рвением, будто свою жизнь провели не с детишками, а пытали и казнили бездетных. Может, так и было у них в глубине души? Где-то очень глубоко.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны с нашими соображениями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Пишите здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как обычно.